[경마] 김태희 기수, 데뷔 5년 만에 통산 100승 달성

김태희 기수가 데뷔 5년 만에 개인 통산 100승을 달성했다. 김태희 기수는 "늘 응원을 보내주시는 분들께 감사드린다"고 소감을 밝혔다. 사진제공=한국마사회

김태희 기수와 관악산위시미가 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회 렛츠런파크 서울 소속 김태희 기수가 데뷔 5년 만에 개인 통산 100승을 달성했다.

김태희 기수는 지난 3일 서울 제3경주에서 '관악산위시미'(한국·거세마·4세)에 기승해 가장 먼저 결승선을 통과하며 통산 100번째 우승을 기록했다. 특히 이날 승리는 관악산위시미에게도 데뷔 첫 승이어서 의미를 더했다.

2000년생인 김태희 기수는 2021년 7월 데뷔한 이후 꾸준히 출전하며 승수를 쌓아왔다. 현재까지 총 1481차례 경주에 출전해 100승을 거뒀으며 승률 6.8%, 복승률 12.8%, 연승률 21.2%를 기록하고 있다.

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김태희 기수와 말의 인연은 중학생 시절 시작됐다. 일찍부터 말과 관련된 일을 꿈꿨던 그는 부모님을 설득해 관련 고등학교에 진학했다. 이후 고교 실습 과정에서 경마장을 방문해 경주 준비부터 실제 경주까지의 과정을 지켜보며 기수의 꿈을 구체화했다.

2021년 프로 무대에 데뷔한 뒤에는 경주마와의 호흡과 경기 운영 능력을 다듬으며 꾸준히 경험을 쌓았다. 최근 여성 기수들의 활약이 두드러지는 경마 무대에서 김태희 역시 세 자릿수 승수를 달성하며 자신의 경쟁력을 입증했다.

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김태희 기수는 경기 직후 "2021년 데뷔 때부터 지금까지 많은 분들이 딸처럼 아껴주셨고, 늘 응원해주시는 팬분들과 예시장에서부터 힘을 보내주시는 모든 분들께 정말 감사드린다"며 "그 응원에 보답할 수 있도록 앞으로도 매 경주 최선을 다해 좋은 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com