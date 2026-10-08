[경마] 한국마사회 동물영화제 개막…AI 영상공모전 대상에 ‘렛츠고 말순’

렛츠런파크 서울에서 동물영화제가 상영되고 있다. 사진제공=한국마사회

대상작 수상자 설우인 감독(왼쪽)과 우희종 마사회장. 사진제공=한국마사회

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한국마사회가 개최한 '2026 동물영화제'가 지난 3일 렛츠런파크 서울에서 개막했다. 인공지능(AI)을 활용한 영상공모전 시상식과 특별 단편영화 공개 등을 중심으로 진행되는 이번 영화제는 오는 10일까지 이어진다.

한국마사회에 따르면 붉은 말의 해와 세계 동물의 날(10월 4일)을 맞아 마련된 이번 영화제에는 현재까지 7만939명이 참여했다.

'과거, 현재, 미래를 잇는 말 이야기'를 주제로 열린 AI 영상공모전에는 세계 83개국에서 총 1116편이 출품됐다. 세 차례 심사를 거쳐 8편이 수상작으로 선정됐으며 총상금은 1400만원이다.

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대상은 설우인 감독의 '렛츠고 말순'이 차지했다. 은퇴 경주마 말순의 어린 시절과 한 소녀의 인연을 그린 작품으로, 최종심 심사위원 3명 모두에게 최고점을 받았다.

최우수상은 6·25전쟁 당시 활약한 군마의 실화를 다룬 김세준 감독의 '레클리스'가 수상했다. 우수상에는 오건훈 감독의 '오대주의 취재수첩'과 박솔 감독의 '별을 타고 달리면'이 선정됐다.

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김영덕 부산국제영화제 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM) 위원장은 "이번 심사를 통해 새삼 말에게 많은 이야기가 있다는 사실에 놀랐다"며 "역사 속을 달려온 말부터 사람들의 친구가 된 말, 힘과 자유의 상징인 말까지 한 마리의 말에 만 가지 이야기가 담겨 있었다"고 평가했다.

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한국마사회는 오는 10일부터 13일까지 부산국제영화제 ACFM에 공식 부스로 참가해 공모전 수상작을 해외 시장에 소개할 계획이다. 현장에서는 AI 단편영화 '몽생전'과 그랑프리·코리아컵 홍보영상 등도 선보인다.

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또 ACFM 온라인 스크리닝 플랫폼에 수상작을 등록해 해외 배급사와 영화제, 온라인동영상서비스(OTT) 관계자들에게 공개할 예정이다.

우희종 한국마사회장은 "올해는 83개국 창작자들이 말의 이야기를 AI라는 새로운 언어로 다시 써 주었다"며 "말과 사람이 함께 만드는 이야기가 경마공원을 넘어 세계로 나아갈 수 있도록 무대를 넓혀 가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com