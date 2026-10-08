[경마] 한국마사회·마주협회, 은퇴 경주마 복지 강화 나선다

한국마사회와 마주협회가 경주마의 은퇴 이후 삶을 책임지는 생명존중 문화 확산에 힘쓰고 있다. 유성언 말등록복지센터장, 조병태 마주, 김형순 서울마주협회 부회장, 조용학 서울마주협회장, 우희종 한국마사회장, 이강운 마주, 최용준 마주, 엄영석 말산업본부장(왼쪽부터) 사진제공=한국마사회

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한국마사회와 마주협회가 경주마의 은퇴 이후 삶까지 책임지는 생명존중 문화 확산에 나섰다. 복지기금 조성과 함께 경주마를 단순한 경기 수단이 아닌 평생 책임져야 할 생명으로 바라보는 인식 개선에도 힘을 쏟는다는 방침이다.

한국마사회는 지난 4일 동물보호의 날을 맞아 서울경마공원에서 '말복지 동행의 날' 행사를 개최했다고 8일 밝혔다. 이날 동물보호의 날 기념경주를 열고 은퇴 경주마의 복지를 지원하기 위한 더러브렛 복지기금을 출연했다. 서울마주협회, 더러브렛 복지기금과 함께 한 달간 생명존중 마주문화 확산을 위한 'WE CARE' 캠페인도 진행한다.

더러브렛 복지기금은 경주마의 건강한 은퇴와 은퇴 이후 새로운 삶을 지원하기 위해 조성하는 기금이다. 한국마사회와 더러브렛 마주들이 매년 10억원씩 출연하고 있으며 2027년까지 100억원 조성을 목표로 하고 있다.

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이날 행사에서는 은퇴 경주마의 새로운 삶을 지원해 온 마주 5명에게 '2026년 말복지 명예마주' 공로패도 수여했다. 조용학 서울마주협회장과 김형순 서울마주협회 부회장, 조병태 마주, 이강운 마주, 환상마 조합마주(대표 최용준)가 선정됐다.

이 가운데 조병태 마주는 경주 도중 종자골 분쇄골절 사고를 당한 경주마 '마이티젬'의 사연을 소개했다. 그는 "경주가 끝났다고 그냥 내보내는 것은 마주의 도리가 아니라고 생각했다"며 "끝까지 함께하는 것이 마주로서 말에 대한 책임"이라고 강조했다.

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김형순 부회장은 말복지가 경마산업의 지속적인 발전을 위한 토대라는 점을 강조했다. 조용학 서울마주협회장 역시 "억만금의 복지기금이 조성되더라도 생명존중에 대한 공감대와 경주마에 대한 인식 변화 없이는 결코 오래갈 수 없다"며 말복지가 일부 마주의 선행에 그치지 않고 모든 마주가 실천하는 문화로 자리 잡아야 한다고 밝혔다.

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경마팬들도 말복지 활동에 동참했다. 한국마사회는 서울경마공원 '살아있는 말박물관' 행사장에서 말복지 체험형 안내자료 1000부를 배포하고 은퇴 경주마 복지사업을 알렸다. 말복지 종합 플랫폼 '위드홀스'를 통한 기부 참여도 진행했다. 방문객들이 1000원 이상 기부하고 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 기념 인형을 제공하는 방식으로, 모인 기부금은 전액 더러브렛 복지기금에 보태진다.

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우희종 한국마사회장은 "경주마를 단순히 경주 성적을 위한 수단으로 바라보는 것을 넘어 존중받아야 할 소중한 생명이자 경마문화를 함께 만들어가는 동반자로 인식하고, 은퇴 이후까지 책임을 이어가는 문화를 확산하기 위한 것"이라고 말했다.

한국마사회는 앞으로도 말복지 명예마주 사례를 발굴하고 관련 캠페인을 이어가며 마주와 경마팬들의 참여를 확대할 계획이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com