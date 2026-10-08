[경마] 국산 최강마는 누구…총상금 10억원 대통령배 11일 개최

2025년 대통령배에서 우승을 거둔 스피드엉. 사진제공=한국마사회

Advertisement

Advertisement

국내 최강 국산 경주마를 가리는 총상금 10억원의 승부가 펼쳐진다. 최근 대통령배에서 강세를 이어온 부산경남 소속 경주마들에 맞서 서울의 강풍마가 우승에 도전하면서 지역 간 자존심 대결에도 관심이 쏠린다.

한국마사회는 오는 11일 렛츠런파크 서울에서 제22회 대통령배(G1)를 개최한다고 밝혔다. 경주거리는 2000m로, 서울 3두와 부산경남 9두 등 총 12두가 출전한다.

대통령배는 국내 생산 경주마 가운데 최강자를 가리는 최고 권위의 경주 중 하나다. 1964년 뚝섬경마장에서 처음 대통령배 명칭이 사용됐으며 2004년 부활해 정례화된 이후 최고 등급인 G1 경주로 자리 잡았다.

Advertisement

2026년 KRA컵 클래식에서 생애 첫 그레이트급 대상경주 우승을 차지한 강풍마. 사진제공=한국마사회

올해 최대 관전 포인트는 서울의 반격 여부다. 서울 대표주자인 강풍마는 직전 KRA컵 클래식(G2·2000m)에서 생애 첫 그레이드급 대상경주 우승을 차지했다. 당시 572㎏의 거구와 큰 주폭을 앞세워 부산경남 강자들을 제압했다. 이번에도 우승한다면 2022년 라온퍼스트 이후 4년 만에 서울 소속 경주마가 대통령배 정상에 오르게 된다. 다만 조재로 기수의 부상으로 장추열 기수가 처음 호흡을 맞추는 점은 변수다.

2024년 대통령배 글로벌히트. 사진제공=한국마사회

2025년 KRA컵 클래식 석세스백파. 사진제공=한국마사회

부산경남에서는 지난해 우승마 스피드영이 타이틀 방어에 나선다. 스피드영은 2000m 경주에 14차례 출전해 11차례 3위 이내에 입상하며 연승률 78.6%를 기록했다. 이번에는 조인권 기수와 여섯 번째 호흡을 맞춰 특유의 막판 추입 승부를 펼칠 전망이다.

Advertisement

2024년 우승마 글로벌히트도 정상 탈환을 노린다. 통산 수득상금 51억원을 넘어 역대 1위에 오른 글로벌히트는 최근 주요 경주에서 네 차례 연속 준우승에 머물렀지만 풍부한 장거리 경험과 꾸준한 경기력이 강점이다. 직전 KRA컵 클래식에서도 강풍마에 이어 2위를 기록했다.

Advertisement

2026년 농림축산식품부장관배 퍼니와일드(6번). 사진제공=한국마사회

석세스백파 역시 강력한 경쟁자다. 올해 출전한 모든 경주에서 4위 이내에 들었으며 지난 4월 YTN배에서는 이번 대통령배에 출전하는 장거리 강자들을 제압하고 우승했다. 진겸 기수와 1년 넘게 호흡을 맞춰온 만큼 안정적인 경기 운영이 기대된다.

Advertisement

3세 신예 퍼니와일드의 도전도 눈길을 끈다. 올해 농림축산식품부장관배에서 우승하며 장거리 능력을 입증했고 직전 코리아컵에서는 국내외 정상급 경주마들과 맞붙어 4위를 기록했다. 경험에서는 선배들에게 밀리지만 최근 성장세를 앞세워 이변을 노린다.

한편 대통령배가 열리는 주말 렛츠런파크 서울에서는 마칭밴드 퍼레이드와 대붓 퍼포먼스 등 가을축제가 함께 진행된다. 대회 당일에는 서울과 부산경남, 제주, 영천 경마공원에서 무료입장 행사도 열린다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com