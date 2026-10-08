KB국민카드, 네팔 카브레 지역 초등학교에 '희망 스마트도서관' 조성

◇지난 7일 네팔 카브레 나모붓다시 자나자그리티 초등학교에서 개최된 '네팔 희망 스마트도서관' 현판식 참석자들. 왼쪽부터 지구촌나눔운동 네팔사무소 김성광 소장, 쿤상 라마 나모붓다 시장, 이일화 나눔대사, 정나온 나눔대사, 지구촌나눔운동 박을종 상임이사. 사진제공=KB국민카드

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KB국민카드가 지난 7일(현지시간) 네팔 카브레(Kavre) 지역 나모붓다(Namobuddha)에 위치한 초등학교(Shree Janajagriti Basic School)에서 지구촌나눔운동 나눔대사 이일화 배우, 박을종 상임이사, 쿤상 라마(Kunsang Lama) 나모붓다 시장 등 관계자들이 참석한 가운데, '네팔 희망 스마트도서관' 현판식을 진행했다.

KB국민카드는 도서와 교육 콘텐츠, 디지털 학습 인프라가 부족한 네팔 농촌지역 아동들에게 보다 나은 교육 환경을 제공하기 위해 지구촌나눔운동과 협력해 학교 내 유휴 교실을 리모델링하고, 아동친화형 도서관과 컴퓨터 교실을 조성할 예정이다.

도서관에는 아동·청소년 도서와 교육자료 등 300권 이상의 도서를 비치하고, 컴퓨터 교실에는 교육용 컴퓨터와 인터넷 네트워크 환경을 구축한다. 또한 교사 대상 ICT 교육을 지원하고, 학교·지방정부와 협력해 조성 이후에도 안정적으로 운영될 수 있는 체계를 마련할 계획이다.

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KB국민카드 관계자는 "희망 스마트도서관이 네팔 지역 아동들이 책과 디지털 교육을 보다 가까이에서 접하고 미래를 준비하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 미래세대의 교육 기회 확대를 위한 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com