AI 시대 손글씨 주목…"기억에 오래 남고 스트레스 낮춰"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 스마트폰과 컴퓨터로 일정을 관리하고 메모하는 일이 일상화됐지만, 종이와 펜을 이용한 손글씨가 여전히 주목받고 있다.

손으로 글씨를 쓰는 과정이 정보를 기억하고 이해하는 데 도움을 주며, 자신의 감정과 경험을 글로 정리하는 행위가 심리적 건강에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 계속해서 보고되고 있기 때문이다.

일본의 문구 전문가 이시즈 히로시는 경제·시사 매체 프레지던트 온라인에 기고한 글에서 손글씨의 다양한 장점을 소개했다.

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그는 손으로 일기나 메모를 작성하는 일이 단순히 정보를 기록하는 차원을 넘어, 자신의 생각과 감정을 정돈하고 목표를 구체화하는 데도 매우 유용하다고 설명했다.

손글씨의 학습 효과를 입증한 해외 연구도 있다.

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2014년 미국 프린스턴대와 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 공동 연구진은 학생들의 필기 방식을 비교한 세 차례의 실험을 통해, 손으로 필기한 학생들이 노트북으로 필기한 학생들보다 개념을 이해하는 질문에 훨씬 더 잘 답하는 경향을 확인했다.

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연구진은 노트북으로 필기하는 학생들이 강의 내용을 검토 없이 그대로 옮겨 적는 데 치중하기 쉽다는 점에 주목했다. 반면 손으로 필기할 때는 작성 속도가 상대적으로 느려 정보를 선택하고 자신의 언어로 바꾸어 요약·정리하는 과정이 필수적으로 일어난다. 이러한 뇌 내부의 정보 처리 방식 차이가 최종 학습 결과에 큰 영향을 미친다는 분석이다. 이 연구는 국제 학술지 '심리과학(Psychological Science)'에 게재됐다.

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손글씨가 뇌의 신경 활동을 활성화한다는 연구 결과도 있다. 노르웨이 과학기술대(NTNU) 연구진은 2020년 12세 아동과 성인을 대상으로 손글씨와 타이핑, 그림 그리기 과정에서 나타나는 뇌의 전기적 활동을 고밀도 뇌파검사(EEG)로 비교했다. 그 결과 손으로 글씨를 쓸 때 학습과 기억 형성에 관여하는 뇌 영역들의 연결성과 활동 양상이 타이핑할 때에 비해 훨씬 넓고 복합적으로 나타났다.

손으로 글을 쓰는 행위는 인지 기능뿐 아니라 마음의 상처나 감정을 정리하는 정서적 도구로도 오랜 기간 연구돼 왔다. 미국 텍사스대의 심리학자 제임스 페네베이커 교수는 개인의 감정과 경험을 글로 표현하는 이른바 '표현적 글쓰기'가 심리적·신체적 건강에 미치는 영향을 다년간 연구했다.

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1986년 그의 논문에 따르면, 자신이 겪은 고통스러운 경험이나 감정을 문장으로 적어 내려가는 행위만으로도 스트레스 수치가 낮아지고 면역 기능이 개선되는 효과가 확인됐다. 말로 다 표현하기 어려운 복잡한 감정을 글자로 시각화하면, 경험을 객관적으로 되돌아보고 정서적 부담을 완화하는 데 큰 도움이 된다.

손글씨를 쓸 때 문장을 완벽히 다듬거나 글씨를 깔끔하게 쓰려고 애쓸 필요는 없다. 하루 동안 기억에 남은 일이나 당시 느낀 감정, 내일 해야 할 일들을 몇 줄씩 적어 내려가는 것만으로도 충분하다. 중요한 것은 기록의 양이 아니라 자신의 생각을 스스로 정리하고, 필요할 때 이를 다시 반추하는 습관이다.

빠르고 편리한 디지털 기록이 일상이 된 시대에도 종이와 펜을 꺼내 몇 줄의 글을 적어보는 행위는 여전히 뇌를 깨우고 마음을 다스리는 가장 강력한 도구로 작동하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com