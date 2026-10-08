"결혼이 직업이야?"…14번 혼인신고한 중국계 여성, 4억원 도박 탕진

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 14번의 결혼을 통해 돈을 빼돌린 뒤 도박 자금으로 사용한 중국계 여성이 실형과 보호관찰 처분을 받았다. 특히 한 달에 무려 5번의 결혼식을 올린 것으로 드러났다. 이렇게 갈취한 금액은 약 4억원으로 밝혀졌다.

라스베이거스 리뷰저널 등 현지 매체들에 따르면 중국계 여성 지아잉 천(33)은 중혼과 허위 사실을 이용한 금전 취득 혐의 등으로 최근 법원에서 징역 1년형을 선고받았다. 또한 출소 후 2년간의 보호관찰 명령과 함께 피해자들에게 28만 달러(약 3억 7000만원)이상을 배상하라고 판결했다.

수사 당국에 따르면 천은 2019년부터 본명과 가명을 사용해 결혼 관련 서류를 제출했다. 경찰 기록에는 천이 관할 혼인허가국에 14건의 혼인 신청서를 제출한 사실이 담겼다. 특히 올해 초에는 한 달 동안 5명의 남성과 결혼한 사례도 있었다.

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천은 주로 소셜미디어를 통해 남성들을 만난 뒤 비교적 짧은 교제 기간을 거쳐 결혼을 제안했다. 결혼 후에는 중국에 있는 가족이 중병에 걸렸거나 급하게 치료비가 필요하다는 등의 이유를 들어 돈을 요구한 것으로 조사됐다.

피해 남성들이 돈을 보내면 연락을 끊고 잠적하는 방식이었다.

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천은 앞서 수사 과정에서 라스베이거스에서 결혼 사기를 벌인 이유에 대해 이곳에서는 결혼하기가 쉽다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 그가 가짜 신분증과 허위 정보를 이용해 혼인 신청을 반복했다고 설명했다.

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천의 도박 규모도 상당했던 것으로 전해졌다. 천은 라스베이거스의 고급 카지노에서 지난해에만 30만 달러 이상을 잃었다. 피해자들에게서 받은 돈은 가족의 치료비가 아니라 도박에 사용된 것이다.

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재판부는 도박 중독 치료가 재범을 막는 데 중요하다는 점을 인정하면서도, 천이 자신의 행위가 초래한 결과를 분명히 깨달아야 한다고 판단했다. 이에 보호관찰과 치료를 명령하는 동시에 1년간의 복역 기간도 명령했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com