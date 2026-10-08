연구 개발 역량 강화에 트렌드 리딩까지…K뷰티, 글로벌 공략 본격화

K뷰티의 글로벌화가 본격화되면서 국내 화장품 기업들의 해외 시장 공략도 연구개발과 제품 경쟁력 강화, 글로벌 경영체계 구축 등으로 다변화하고 있다. 특히 글로벌 학술대회와 소재 전시회에서 기술력을 입증하는 한편, 해외 시장 확대를 겨냥한 전문 인력 영입에도 적극 나서는 모습이다.

◇'IFSCC 2026'에 참가한 코스맥스 연구원들. 사진제공=코스맥스

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코스맥스는 세계적 화장품 학술대회인 세계화장품학회(IFSCC)에서 글로벌 연구개발 역량을 입증했다.

9월 28일부터 10월 1일까지 호주 퍼스 컨벤션 및 전시 센터에서 열린 제36회 IFSCC에서 구두발표 10건과 포스터 발표 22건 등 총 32건의 연구 결과를 선보인 것.

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올해 코스맥스의 구두발표 건수는 지난해 5건에서 10건으로 1년 만에 2배 늘었으며, 글로벌 기준 최다 구두발표 기록을 세웠다.

코스맥스는 올해 우수 응용 연구 'Top 10'에도 선정됐으며, 2014년 첫 참가 이후 IFSCC에서 총 105건의 연구 결과를 발표했다.

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올해 연구는 스킨케어와 기반기술을 비롯해 메이크업, 선케어, 헤어케어, 향료 등 화장품 연구개발의 핵심 분야 전반에 걸쳐 이뤄졌다. 특히 자외선 차단 분야에서만 3건의 연구 결과를 발표하며 글로벌 선케어 시장을 겨냥한 기술력을 강조했다. 바이오 기술을 접목한 마이크로바이옴 생균 캡슐화 플랫폼은 응용 연구 'Top 10'에 선정됐으며, 바이오 유래 발효 지질과 남극 마이크로바이옴을 활용한 연구도 소개됐다. 이밖에 AI 기반 원형탈모 예측 모델, 글로벌 두피 지질체 분석, 고온 환경에서의 파운데이션 지속성 향상 기술, 향기 지속성을 위한 저장소 매개 방출 연구 등을 선보였다.

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코스맥스차이나 R&I유닛 연구원 2명도 구두발표에 참여했으며, 코스맥스인도네시아 R&I센터는 스킨케어·메이크업·소재 관련 포스터 6건을 발표했다. 코스맥스는 한국을 비롯해 중국·미국·이탈리아·인도네시아·태국에 총 10곳의 R&I센터를 운영하고 있으며 국내외 연구 인력은 약 1300명에 달한다.

◇세계 최대 패션 소재 전시회 '프리미에르 비죵 파리'에 참가한 한국콜마 부스. 사진제공=한국콜마

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한국콜마는 국내 화장품 업계 최초로 세계 최대 패션·섬유 소재 전시회인 '프리미에르 비죵 파리'에 초청받았다.

지난달 프랑스 파리에서 열린 이번 행사에는 전 세계 900여개 기업이 참여했으며 원사·원단·디자인·액세서리·가죽·스마트 크리에이션 등 8개 전문관이 운영됐다.

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올해 처음 마련된 150㎡ 규모의 '코스메틱 빌리지'에는 프랑스 기업을 비롯한 10여개 뷰티 기업이 참여했으며, 한국콜마는 이 공간과 별도로 메인 트렌드 공간에 부스를 마련했다.

한국콜마는 2027~2028년 F/W 트렌드를 반영해 '뷰티와 패션의 만남'을 주제로 부스를 구성하고 27가지 트렌드 컬러를 선보였다. 글로벌 패션 기업과 럭셔리 브랜드 관계자들은 현장에서 직접 색을 조색하고 립 제품을 체험하는 등 한국콜마의 색조 제품과 기술에 관심을 보였다는 설명이다.

바이오던스를 운영하는 뷰티셀렉션은 글로벌 사업 확대에 맞춰 이상훈 COO(Chief Operating Officer)와 신건식 CCO(Chief Commercial Officer)를 영입하고 앤드류 스탠릭을 Advisory Board Member로 선임했다.

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지난해 9월 박은준 CFO(Chief Financial Officer)를 영입한 데 이어 사업과 운영을 각각 전담하는 C레벨을 구축하고 북미·유럽 시장을 겨냥한 글로벌 자문 기능도 추가한 것이다.

이상훈 COO는 생산·SCM·품질 등 운영 전반을 맡고, 신건식 CCO는 글로벌 사업을 총괄하며 각각 한국콜마와 아누아 등에서 쌓은 화장품 제조·공급 및 해외사업 경험을 활용할 예정이다. 앤드류 스탠릭은 로레알·코티·켄뷰 등 글로벌 뷰티 기업에서 경영을 맡은 경험을 바탕으로 북미와 유럽 시장의 브랜드 포지셔닝과 리테일 확장 전략을 자문한다.

뷰티셀렉션은 2023년 이후 매출이 연평균 두 배 이상 증가해 지난해 약 2500억원을 기록했으며 올해 5000억원을 넘어설 것으로 전망하고, 새 경영체계를 기반으로 글로벌 성장과 AI를 활용한 의사결정·실행 속도 제고에 나설 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com