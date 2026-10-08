한글 조형미 알리고 새로운 서체 공개…유통·식음료 업계, 한글날 기념 이벤트 풍성

한글날 제정 100주년을 맞아 유통·식음료 업계가 한글의 조형미와 브랜드 정체성을 담은 콘텐츠와 전용 서체, 상품 등을 잇달아 선보이며 소비자와의 접점을 넓히고 있다.

◇한글날 기념 미디어아트. 사진제공=신세계면세점

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신세계면세점은 한글날을 맞아 홍인숙 작가와 함께 미디어아트 '한지에 담은 안녕'을 선보였다.

신세계면세점의 공공문화 프로젝트 'K-리플렉션 미디어아트 시리즈'의 일환으로 제작된 이 작품은 한글 '안녕'을 모란꽃과 푸른 폭포의 획으로 형상화하고 소나무·봉황·호랑이·제비 등 전통적인 길상 요소를 더해 평안과 행복을 바라는 마음을 담았다. 신세계면세점은 미디어아트를 통해 한글의 조형미를 알리고 국내외 관광객에게 따뜻한 환대의 메시지를 전달한다는 계획이다. 작품은 신세계면세점 명동점 10층 아이코닉존 미디어파사드에서 11월 30일까지, 삼성동 아티움 외벽 미디어파사드에서 10월 14일까지 선보인다. 신세계면세점 공식 인스타그램에서는 작품을 보고 떠오른 자신만의 '안녕'을 댓글로 남기는 SNS 이벤트도 진행하며, 추첨을 통해 홍인숙 작가의 '안녕' 아트 엽서 에디션과 무지 노트를 증정한다.

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◇'GS혜자로운체'. 사진제공=GS25

GS25는 한글날을 맞아 '혜자로운' 브랜드 정체성을 담은 전용 폰트 'GS혜자로운체'를 개발해 누구나 무료로 사용할 수 있도록 공개한다.

'GS혜자로운체'는 '혜자로운' 브랜드 리뉴얼 과정에서 개발한 로고를 기반으로 제작됐으며 한글 2780자, 영문 94자, 특수문자 541자로 구성됐다. GS25는 해당 서체를 개인과 기업 누구나 인쇄물·광고·패키지·영상·웹사이트·애플리케이션 등에 상업적·비상업적으로 자유롭게 사용할 수 있도록 하며 별도 출처 표기도 요구하지 않는다. 다만 폰트 파일 자체를 유료 판매하거나 임의로 수정·변형해 재배포하는 것은 제한되며, 다른 소프트웨어나 서비스에 포함해 배포할 경우 GS리테일의 사전 허가가 필요하다는 설명이다.

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CU를 운영하는 BGF리테일은 CU의 브랜드 이미지를 담은 공식 폰트 'SD CU 좋은친구'를 선보인다.

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'좋은친구' 폰트는 BGF리테일과 AI 콘텐츠 플랫폼 기업 '산돌'이 함께 개발한 폰트로, CU의 'Friendly·Energetic·Trendy' 이미지를 담아 디지털 환경에서 안정적인 구조와 가독성을 갖추면서도 부드러운 곡선과 살짝 올라가는 삐침으로 밝고 친근한 표정을 표현했으며, 상품 패키지·홍보물·점포 안내 문구 등 다양한 환경에서 활용할 수 있도록 제작됐다. CU는 이달부터 포켓CU와 인스타그램 등 온라인 채널에 '좋은친구'를 적용하고 다음 달부터 점포 내 홍보물 등 오프라인으로 확대하며, 10월 6일 초성 마카롱을 출시하고 12월에는 '챌린지 스낵'을 선보이는 한편 한글날인 10월 9일부터 산돌구름에서 해당 폰트를 3개월간 무료로 사용할 수 있는 이벤트도 진행한다.

이디야커피 한글날 캠페인. 사진제공=이디야커피

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이디야커피는 앱과 매장에 한글 요소를 적용하고, 공식 인스타그램에서 '우리말 작명소' 이벤트를 진행하는 등 한글날 기념 캠페인을 펼친다. 10월 31일까지 '이디야멤버스' 앱 아이콘과 로고, 음료 사이즈·온도 표기 등을 한글로 바꾸고, 매장에는 한글날 기념 종이컵·컵홀더와 캠페인 홍보물을 선보인다.

빙그레는 순우리말 브랜드 '따옴'의 한글 광고를 현지시간 10월 8~9일 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 공개한다. 특히 '2026년 아름다운 우리말 상표 선정대회' 최우수상 수상을 계기로 '자연에서 갓 따옴, 한글에서 갓 따옴'이라는 문구를 활용해 '따옴'의 브랜드 가치와 한글의 매력을 알릴 예정이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com