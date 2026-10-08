한국은 '부캉이' 열풍, 미국에선 낚시꾼이 상어에 두 번 물려

부산 동구 북항친수공원에 머물고 있는 상어 '부캉이'. 연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 부산 북항 친수공원에 나타난 상어 '부캉이'가 전국적인 화제가 되고 있는 가운데 미국에서는 카약을 타고 낚시하던 남성이 상어에게 두 차례 물리는 사고가 발생했다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 4일(현지시각) 오전 캘리포니아주 말리부 파라다이스 코브 인근에서 카약을 타고 낚시하던 남성이 낚은 상어를 풀어주려다 두 차례 물렸다.

소방당국에 따르면 남성은 해안에서 약 2km 떨어진 바다에서 낚시를 하던 중 상어를 낚았다. 이후 카약 위로 끌어올린 상어를 다시 바다로 돌려보내려던 과정에서 상어에게 한차례 물렸다.

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상어에게 물린 충격으로 남성은 카약에서 물속으로 떨어졌고, 상어가 다시 돌아와 그의 다리를 한 번 더 물었다고 현지 인명구조요원이 설명했다. 인근에서 낚시하던 다른 사람이 사고를 목격하고 남성을 자신의 배로 끌어올려 구조했고, 이후 구조대가 현장에 도착해 병원으로 이송했다. 정확한 부상 정도와 현재 상태는 공개되지 않았다.

당초 소방당국은 이 사건을 '상어 공격'으로 표현했지만 이후 '낚시 사고'로 정정했다. 사람이 아무런 자극 없이 상어에게 공격받은 사건이 아니라, 낚시 과정에서 낚인 상어를 풀어주려다 발생한 사고라는 이유에서다. 해변도 폐쇄되지 않았다.

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남성을 문 상어는 '청상아리(shortfin mako shark)'로 추정됐다.

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한편 최근 한국에서는 부산 북항에 등장한 상어 한 마리가 사실상 '국민 상어'로 불릴 정도로 큰 관심을 받고 있다. 지난달 18일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 처음 발견된 상어는 시민들에게 '부캉이'라는 이름으로 불리며 연일 화제를 모았다. 추석 연휴 기간에는 상어를 직접 보기 위해 수십만명이 몰렸고, 인근 카페와 편의점 등 지역 상권까지 특수를 누렸다.

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부캉이를 둘러싼 관심은 단순한 볼거리를 넘어 상어와 기후변화에 대한 관심으로도 이어졌다. 국립수산과학원은 올해 동해안에서 대형 상어가 발견된 사례가 지난해 같은 기간보다 크게 늘었다고 밝혔으며, 전문가들은 해수온도 상승에 따른 먹이생물 분포 변화 등을 주요 원인으로 꼽고 있다. 당초 부캉이의 종은 '무태상어'로 추정됐지만 현재 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에 위기(EN)종으로 지정된 '흑상어'로 최종 확인됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com