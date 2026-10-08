"별거·재회 반복하더니…" 유명 배우 10년 만에 결혼 종지부, 폭행 때문?

미아 고스(왼쪽)와 샤이아 라보프. 사진출처=인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '오디세이'에 출연한 영국 배우 미아 고스(32)가 '트랜스포머 시리즈'로 유명한 미국 배우 샤이아 라보프(40)와 결국 이혼 절차에 들어갔다.

두 사람은 지난해 7월 이미 별거한 것으로 알려졌으며, 약 1년이 지난 뒤 법적으로 결혼 생활을 정리하기로 했다.

TMZ 등 해외 연예매체들에 따르면 미아 고스는 지난 6일(현지시각) 미국 로스앤젤레스 법원에 샤이아 라보프를 상대로 이혼 청원서를 제출했다. 이혼 사유로는 미국 이혼 소송에서 흔히 사용되는 '화해할 수 없는 차이(irreconcilable differences)'를 기재했으며, 법원 서류에 적힌 두 사람의 별거일은 2025년 7월 28일이다.

Advertisement

미아 고스는 두 사람 사이에서 태어난 4세 딸 이사벨에 대한 주된 법적·물리적 양육권을 요구했다.

두 사람의 결별은 갑작스러운 소식은 아니다. 고스와 라보프는 2012년 영화 '님포매니악: 볼륨 2'를 촬영하면서 처음 만났고, 이후 오랜 기간 교제와 결별을 반복했다.

Advertisement

두 사람은 2016년 결혼했지만 2018년 한차례 결별했다. 이후 다시 관계를 회복했고 2020년 무렵부터 함께 지내기 시작했으며, 2022년 딸 이사벨을 얻었다. 그러나 지난해 7월을 별거 시점으로 명시한 이번 법원 서류를 통해 두 사람이 이미 1년 넘게 각자의 길을 걸어온 사실이 공식적으로 확인됐다.

Advertisement

별거 이후 미국 루이지애나주 뉴올리언스로 거처를 옮긴 라보프는 올해 2월 뉴올리언스에서 폭행 사건으로 체포됐으며, 이후 경범죄 수준의 폭행 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 법원은 보호관찰과 함께 재활 프로그램, 분노 조절 교육 등을 명령한 것으로 전해졌다.

Advertisement

두 사람의 결혼 생활은 이전부터 여러 차례 구설에 올랐다. 라보프는 올해 3월 한 인터뷰에서 고스와의 관계에 대해 두 사람이 매우 불행한 시기를 겪었으며 자신이 여러 실수를 했다고 언급했다. 다만 현재는 공동 양육을 위해 노력하고 있으며 고스에 대한 사랑과 존중은 남아 있다고 말했다.

한편 미아 고스는 1993년 10월 25일 영국 런던에서 태어났으며 모델로 활동하다 배우로 전향했다. 라스 폰 트리에 감독의 '님포매니악: 볼륨 2'로 영화에 데뷔한 그녀는 이후 '서스페리아', '엠마' 등에 출연했으며, 2022년 공포영화 'X'와 '펄'에서 강렬한 연기를 선보이며 세계적으로 이름을 알렸다. 이후 '인피니티 풀'과 '맥신' 등에서도 주연을 맡으며 공포영화 장르를 대표하는 배우로 자리 잡았다. 최근엔 영화 '오디세이'에서 왕국 몰락에 가담하는 시녀 '멜란토' 역할을 맡았다.

Advertisement

샤이아 라보프 1986년 6월 11일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 태어났으며 어린 시절 디즈니채널 시트콤 '이븐 스티븐스'로 이름을 알렸다. 이후 영화 '트랜스포머' 시리즈의 샘 윗위키 역을 맡으며 세계적인 스타로 떠올랐다. '인디아나 존스: 크리스탈 해골의 왕국', '월 스트리트: 머니 네버 슬립스', '퓨리' 등에도 출연했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com