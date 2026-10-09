하루 3만보씩 걸은 50대 관광객, 소변에 피가…7㎝ 혈전이 방광 막았다

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[스포츠조선 장종호 기자] 5일 동안 하루 3만보씩 걷는 여행을 하던 50대 남성이 배뇨곤란과 혈뇨를 겪어 응급수술을 받았다.

차이나뉴스 등 중국 매체들에 따르면 충칭 출신 남성 저우씨(57)는 연휴를 맞아 아내와 함께 항저우를 찾았다. 두 사람은 여러 관광지를 방문하며 빡빡한 여행 일정을 소화했다. 하루 평균 걸음 수는 2만~3만보에 달했다.

문제는 여행 닷새째 발생했다. 저우씨는 갑자기 소변을 제대로 보지 못하기 시작했다. 힘을 줘도 몇 방울밖에 나오지 않았고, 소변 색깔도 분홍빛으로 변했다.

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증상은 밤이 되면서 더욱 심해졌다. 소변이 짙은 붉은색으로 변했고 눈으로 확인할 수 있을 정도의 혈전까지 섞여 나왔다. 소변이 배출되지 않으면서 아랫배가 점점 팽창하고 통증도 심해졌다. 결국 저우씨 부부는 숙소 인근 병원 응급실을 찾았다.

검사 결과 저우씨의 방광은 소변과 혈전으로 가득 차 있었다. 방광 안에는 약 7㎝ 크기의 혈전이 있었고, 전립선도 약 5.5㎝까지 커져 있었다.

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저우씨는 원래 전립선비대증을 앓고 있었다. 항저우에 오기 1주일 전에도 충칭의 병원에서 배뇨곤란 때문에 도뇨관을 삽입했다. 당시 의료진은 수술을 권했지만 저우씨는 휴가 일정이 이미 잡혀 있다는 이유로 수술을 미뤘다. 도뇨관을 제거한 뒤 다시 소변을 볼 수 있게 되자 여행을 다녀온 뒤 수술받겠다는 생각이었다.

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항저우 병원 의료진은 결국 방광 안에 고여 있던 혈전을 제거하고 도뇨관을 삽입해 소변을 배출시켰다.

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검사 결과 전립선은 상당히 커져 방광 쪽으로 돌출돼 있었고, 전립선 표면의 혈관도 굵어지고 많아진 상태였다. 의료진은 정맥에서 활동성 출혈이 발생하고 있는 것으로 판단하고 수술을 권했다.

하지만 혈전이 제거되고 소변이 빠져나오자 저우씨의 복부 팽만감은 빠르게 호전됐다. 그는 "이제 괜찮아진 것 같다"며 다음 날 비행기를 타고 충칭으로 돌아가겠다는 뜻을 밝혔다.

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그러나 상황은 다시 달라졌다. 그날 밤 혈액검사에서 헤모글로빈 수치가 9.7g/dL까지 떨어진 것으로 확인됐다. 일반적인 성인 남성의 헤모글로빈 수치는 대략 13.5~17.5 g/dL 수준이다. 의료진은 출혈에 따른 중등도 빈혈로 판단했다.

결국 저우씨는 의료진의 권고를 받아 전립선 수술을 받았다.

수술 후 저우씨는 순조롭게 회복했고 도뇨관을 제거한 뒤 정상적으로 소변을 볼 수 있게 됐다.

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의료진은 수술 직후 장거리 비행을 피하라고 권고했다. 수술 초기 장시간 앉아 있으면 활동량이 줄고 골반 주변의 혈류가 정체돼 수술 부위의 재출혈이나 혈전 형성 가능성이 커질 수 있기 때문이다. 이에 따라 저우씨 부부는 비행기 대신 충칭으로 돌아가는 침대열차를 이용하기로 했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com