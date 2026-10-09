앉았다 일어날 때 무릎 '찌릿'…퇴행성 관절염, 인공관절 수술은 언제?

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[스포츠조선 장종호 기자] 나이가 들면서 경험하는 무릎 통증은 단순한 노화 현상으로 여기기 쉽지만, 퇴행성 관절염의 신호일 수 있다. 평소 무릎의 불편함이 점차 심해져 계단을 오르내리거나 앉은 자세에서 일어나기, 오래 걷기 등 일상생활에 제약이 생긴다면 적절한 관리와 치료가 필요하다.

특히 중장년층 이상에서 흔히 발생하는 퇴행성 관절염은 처음에는 가벼운 통증과 뻣뻣함으로 시작되지만, 시간이 지나면서 관절 연골이 서서히 닳아 통증과 염증, 관절 기능 저하로 이어질 수 있다. 국민건강보험 일산병원 정형외과 홍기범 교수의 도움말로 무릎 퇴행성 관절염의 진행 과정과 치료 방법을 정리했다.

◇초기부터 관심…병기와 통증 정도 반드시 일치하지 않아

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퇴행성 관절염의 진행 단계는 엑스레이 등 방사선학적 소견에 따라 1~4기로 구분하지만, 병기와 통증의 정도가 반드시 일치하는 것은 아니다. 일반적으로 수개월을 주기로 증상이 호전됐다가 악화하는 양상을 반복하며 점차 진행한다.

초기에는 활동 중 일시적인 불편함이나 가벼운 뻣뻣함을 느끼는 정도에 그친다. 중기로 접어들면 연골 손상이 점차 심해져 움직일 때 통증이 자주 발생하고 무릎의 안정성이 떨어질 수 있다. 말기에는 관절 연골이 거의 소실돼 뼈와 뼈가 직접 마찰하면서 심한 통증이 나타나고 기본적인 일상생활도 어려워질 수 있다.

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이처럼 진행 단계와 시기에 따라 증상의 강도와 불편함이 달라지므로 초기부터 진단과 치료에 관심을 갖는 것이 중요하다.

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◇체중 관리·재활운동부터 약물·주사치료까지

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치료는 크게 비수술적 치료와 수술적 치료로 나뉜다. 비수술적 치료에는 체중 관리와 규칙적인 재활운동 등이 있다. 이를 통해 관절에 가해지는 부담을 줄이고 통증을 관리할 수 있다. 약물치료와 주사치료를 병행하기도 한다.

대표적인 주사치료로는 관절 내 연골주사(히알루론산)와 DNA 주사(폴리뉴클레오타이드), 염증을 빠르게 완화하는 스테로이드 주사, 최근 주목받고 있는 자가혈소판풍부혈장(Platelet-Rich Plasma·PRP) 주사 등이 있다.

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히알루론산 주사는 관절 내 윤활 기능을 보완해 관절의 움직임을 돕는다. 스테로이드 주사는 염증과 통증을 줄이는 데 효과적이지만 반복적으로 사용할 때는 주의가 필요하다. PRP 주사는 환자 본인의 혈액에서 혈소판이 풍부한 혈장을 분리해 주입하는 방식이다. 다만 퇴행성 관절염에 대한 효과와 적용 기준은 아직 연구가 진행 중이므로, 치료 여부를 결정할 때는 전문의와 충분히 상담해야 한다.

◇심한 통증 지속된다면 인공관절 수술 고려

비수술적 치료에도 불구하고 심한 통증이 지속돼 일상생활에 큰 지장을 준다면 인공관절 수술을 고려할 수 있다.

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인공관절 수술은 손상된 무릎 관절면을 제거하고 금속과 폴리에틸렌으로 만든 인공관절로 대체하는 방법이다. 수술 후 통증이 줄고 관절 기능이 개선되는 효과를 기대할 수 있다.

일반적으로 관절 연골이 심하게 손상돼 뼈와 뼈가 직접 맞닿거나, 통증으로 일상생활에 큰 제약이 생겼을 때 수술을 고려한다. 수술 여부는 환자의 연령과 전반적인 건강 상태, 통증의 정도, 관절 손상 수준 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 전문의와 충분히 상담해 환자에게 적합한 치료 방법을 선택하는 것이 중요하다.

◇수술 후 꾸준한 재활과 정기적인 진료 중요

의료 기술의 발전으로 인공관절 수술 방법과 수술 후 관리도 개선되고 있다. 수술 방법은 환자의 상태와 관절 손상 정도에 따라 달라지며, 수술 후에는 재활치료를 통해 관절 기능과 보행 능력을 회복하는 과정이 필요하다.

입원 기간은 환자의 상태와 병원 방침 등에 따라 달라질 수 있다. 수술 후에는 의료진의 지도에 따라 보행 보조기를 이용해 걷기 시작하고 재활치료를 통해 점진적으로 관절 기능을 회복한다. 전반적인 회복 기간은 개인차가 있지만, 수주에서 수개월이 걸릴 수 있으므로 꾸준한 재활운동과 정기적인 진료가 중요하다.

무릎 통증은 관절 건강에 이상이 생겼음을 알리는 신호일 수 있다.

국민건강보험 일산병원 정형외과 홍기범 교수는 "무릎 통증을 단순히 나이 탓으로 여기기보다 반복되는 통증과 일상생활의 불편에 관심을 갖는 것이 중요하다"며 "인공관절 수술도 일상으로의 회복을 위한 선택이 될 수 있지만, 그 전에 체중 관리와 재활운동 등으로 관절 건강을 지키기 위한 노력이 필요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com