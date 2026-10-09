걷다 보면 다리 저리고, 허리 숙이면 괜찮다?…혹시 척추관협착증 신호?

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[스포츠조선 장종호 기자] 걷다가 엉덩이나 다리가 저리고 아파 잠시 쉬어야 하거나, 허리를 앞으로 숙이면 증상이 나아진다면 척추관협착증을 의심해 볼 필요가 있다. 척추관협착증은 나이가 들면서 신경이 지나가는 척추관이 좁아져 발생하는 질환으로, 허리 통증보다 다리 저림이나 보행장애가 두드러지기도 한다. 특히 걸을 수 있는 거리가 점차 짧아지거나 다리에 힘이 빠지는 증상이 반복된다면 정확한 진단을 통해 원인을 확인하고 적절한 치료를 받는 것이 중요하다.

◇허리보다 다리 증상 두드러질 수 있어…허리 숙이면 증상 호전도

척추관협착증은 주로 나이가 들면서 척추 주변의 관절과 인대, 추간판 등에 퇴행성 변화가 생겨 발생한다. 두꺼워진 인대나 커진 관절, 돌출된 추간판 등이 신경이 지나가는 공간을 좁힐 수 있다.

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대표적인 증상은 엉덩이와 허벅지, 종아리로 이어지는 통증과 저림이다. 허리 통증도 나타날 수 있지만, 걷거나 오래 서 있을 때 다리 증상이 심해지는 경우가 많다. 일정 거리를 걷고 나면 다리가 아프거나 저려 잠시 쉬어야 다시 걸을 수 있는 '신경인성 간헐적 파행'도 특징적인 증상이다.

증상이 진행되면 걷는 거리가 점차 짧아지고 다리에 힘이 빠지거나 감각이 둔해질 수 있다. 다만 비슷한 증상이 혈관질환이나 다른 신경질환에서도 나타날 수 있으므로 증상만으로 판단하기보다는 정확한 진단을 받는 것이 중요하다.

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진단에는 환자가 호소하는 증상과 신경학적 검사, 엑스레이, 자기공명영상(MRI) 등이 활용된다. 영상검사에서는 척추관이 좁아진 위치와 정도를 확인한다. 그러나 영상에서 협착이 보인다고 해서 모두 치료가 필요한 것은 아니다. 실제 통증의 정도와 보행 불편, 근력과 감각의 변화 등을 함께 살펴야 한다.

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◇초기엔 비수술적 치료…적정 체중 유지하고 등과 허리 주변 근육 강화

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증상이 심하지 않은 초기에는 약물치료와 물리치료, 운동치료, 주사치료 등 비수술적 치료를 시행할 수 있다. 이러한 치료에도 통증이나 보행장애가 지속되거나 근력 저하 등 신경학적 증상이 나타날 경우 수술적 치료를 검토한다.

수술은 신경을 압박하는 구조물을 제거해 좁아진 공간을 넓혀주는 것이 기본이다. 병변의 위치와 범위, 척추의 안정성 등에 따라 적합한 수술 방법을 선택한다. 과거에는 현미경 수술이 주로 시행됐다면 최근에는 절개 범위와 주변 조직의 손상을 줄이기 위한 척추내시경 수술도 활용되고 있다. 척추내시경 수술에는 하나의 통로를 이용하는 단일공 방식과 두 개의 통로를 사용하는 양방향 방식 등이 있다.

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척추관협착증은 모든 환자에게 같은 치료법을 적용할 수 있는 질환이 아니다. 협착이 발생한 부위와 정도뿐 아니라 환자의 연령, 증상, 일상생활의 불편 정도, 동반 질환 등을 종합적으로 고려해 치료 방향을 정해야 한다.

예방과 증상 관리에는 적정 체중을 유지하고 등과 허리, 복부 주변 근육을 꾸준히 강화하는 것이 도움이 된다. 오랜 시간 같은 자세로 앉아 있거나 무거운 물건을 반복해서 드는 행동은 줄이는 것이 좋다. 고령 환자는 걷기나 수영 등 자신의 신체 상태에 맞는 운동을 꾸준히 하는 것도 척추 건강 관리에 도움이 될 수 있다.

고려대학교 안암병원 신경외과 척추 분과장인 허준석 교수는 "진료하다 보면 요통 환자 중 상당수가 과거 엑스레이 검사만으로 본인이 척추관협착증을 앓고 있다고 잘못 알고 있는 경우가 많다"고 지적했다.

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그는 "척추관협착증은 MRI와 같은 정밀 영상검사와 환자가 실제로 겪는 통증과 보행장애, 신경 기능을 척추 전문의가 종합적으로 살펴봐야 진단할 수 있다"고 설명했다. 이어 치료 원칙에 대해 "초기에는 비수술적 치료를 충분히 시행하되, 꼭 필요한 경우에는 수술을 지나치게 미루지 말고 환자의 상태에 맞는 수술 방법을 신중하게 선택하는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com