CIA 비밀기지가 중국군 군사기지로…동남아 군사 영향력 확대?

사진출처=위성사진 분석·정보 플랫폼 반토르, CNN

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국군이 베트남전 당시 미국 중앙정보국(CIA)이 비밀작전을 지원하는 데 활용했던 라오스의 옛 비행장에 새로운 군사시설을 마련하고 운영에 들어갔다. 중국과 라오스가 공동으로 항공 훈련과 군사 지원을 수행하는 시설로, 중국이 동남아시아 본토에서 군사 협력의 발판을 넓히고 있다는 점에서 주목된다.

CNN 등 외신들에 따르면 중국 국방부는 최근 라오스 수도 비엔티안에서 북쪽으로 약 64㎞ 떨어진 반큰 공항에서 '중국·라오스 합동 지원·훈련센터'와 '중국·라오스 우호 항공 아카데미'가 운영을 시작했다고 밝혔다.

태국 국경과 불과 40㎞ 떨어진 이 시설은 최근 수년간 항공기 운용을 위한 기반시설을 갖춰 왔다. CNN이 확보한 자료를 분석한 결과, 지난해 12월 이후 길이 약 2㎞의 활주로와 유도로, 항공기 22대를 주기할 수 있는 계류장이 완공된 것으로 나타났다.

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위성사진에는 항공기 8대도 포착됐다. 이들 항공기는 중국의 홍두 JL-8 훈련기일 가능성이 있는 것으로 분석됐다. JL-8은 조종사 훈련과 경공격 임무에 활용할 수 있는 복좌식 항공기다.

중국 국방부는 해당 시설이 라오스 공군 조종사의 훈련과 양성을 지원하기 위한 것으로, 양국이 공동으로 유지·관리할 예정이라고 설명했다. 또 "어느 제3국을 겨냥한 것이 아니며, 양국 군대 간 실질적인 협력을 강화하고 역내 평화와 안정을 유지하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

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라오스의 반큰 공항은 베트남전 당시 CIA가 운영한 항공사 '에어 아메리카(Air America)'가 사용했던 곳이다. 당시 이 공항은 역내 비밀작전을 위한 물자 수송과 지원 거점 역할을 했다. 과거 미국의 비밀작전을 뒷받침했던 장소가 중국·라오스의 군사 협력시설로 바뀐 셈이다.

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전문가들은 라오스가 중국과 국경을 맞대고 있고 철도를 비롯한 기반시설 연결망을 갖추고 있다는 점에서 동남아시아 본토에 접근할 수 있는 전략적 거점 가치를 지닌다고 설명했다.

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중국이 해외에 공식적으로 보유한 군사기지는 현재까지 아프리카 북동부 지부티의 시설 한 곳으로 알려져 있다. 2017년 문을 연 지부티 기지는 중국의 첫 공식 해외 군사기지다.

중국은 캄보디아의 태국만 연안에 있는 림 해군기지 확장에도 자금을 지원했다. 이 기지는 중국과 캄보디아 군이 공동으로 운영하고 있다. 특히 중국 항공모함도 접안할 수 있을 정도로 큰 새 부두가 들어서면서 중국의 역내 군사적 의도를 둘러싼 우려가 제기되고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com