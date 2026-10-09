미국, 13명 살해한 전 미군 총살형 생중계…1945년 이후 처음

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미군기지에서 13명을 살해한 총격범의 사형 집행이 오는 12월 3일(이하 현지시각) 생중계될 예정이다.

ABC뉴스 등 미국 매체들에 따르면 지난 2009년 미국 텍사스주 포트후드 미군기지에서 총기를 난사해 13명을 살해하고 32명을 다치게 한 전직 미군 소령 니달 하산의 사형 집행 장면이 생중계될 예정이다. 자신이 범행을 저지른 바로 그 기지에서 오는 12월 3일 총살형으로 사형에 처해질 예정이다. 미군이 사형을 집행하는 것은 1961년 이후 처음이며, 총살형은 1945년 이후 처음이다.

미 국방부 관계자는 ABC뉴스에 하산의 사형 집행을 온라인으로 생중계할 계획이라고 밝혔다. 피트 헤그세스 미국 국방장관도 이날 언론 인터뷰에서 사형 집행을 공개하겠다는 입장을 밝혔다.

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헤그세스 장관은 보수 성향 매체 '휴먼 이벤트'와의 인터뷰에서 하산의 사형 집행 장소로 포트후드가 선정된 이유는 그가 범행을 저지른 곳이기 때문이라고 설명했다. 집행 시간은 범행이 시작된 시각과 대략 맞추기 위해 낮 1시로 정해진 것으로 알려졌다.

그는 "사람들이 직접 볼 수 있도록 하고 공개적으로 진행하겠다"며 "이런 유형의 범죄에는 심각한 결과가 따른다는 점을 사람들이 알아야 한다"고 강조했다.

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미 육군 정신과 군의관이었던 하산은 2009년 11월 5일 포트후드 기지에서 총기를 난사해 현역 군인 12명과 퇴역 군인 1명을 살해하고 32명을 다치게 했다. 당시 그는 범행을 지하드, 즉 성전의 행위라고 주장했다. 군사법원 배심원단은 2013년 그에게 계획적 살인과 살인미수 혐의 등을 유죄로 인정하고 사형을 선고했다.

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도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2일 하산에 대한 사형 집행을 승인했다. 헤그세스 장관이 총살형 집행을 권고했고, 트럼프 대통령이 이를 받아들였다.

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한편 총살형 집행을 위한 구체적인 절차는 아직 알려지지 않았다.

미 육군의 총살형 규정은 1959년에 마련된 것으로, 이후 개정되지 않았다. 한 관계자는 현재 총살형 집행을 위한 새로운 절차를 신속하게 마련하고 있다고 밝혔다.

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기존 규정에 따르면 사형수는 집행 전까지 군종장교의 종교적 지원을 받을 수 있다. 집행에는 선임 부사관이 지휘하는 8명의 사수가 참여하도록 돼 있으며, 사수들은 사형수로부터 일정한 거리를 두고 일렬로 선다.

8정의 소총 가운데 한 정에서 세 정에는 공포탄을 장전하도록 규정돼 있다. 사수들은 무작위로 무기를 선택하며, 사형수는 훈장과 계급장 등 표식을 제거한 군복을 입는다. 사형수에게 최후 진술 기회를 준 뒤 의료 담당자가 심장 부위에 표적을 부착하고, 사수들은 명령에 따라 동시에 사격하도록 돼 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com