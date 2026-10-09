"감기인 줄 알았는데 숨 가빠져"…영유아·고령층 RSV 주의보

자료제공=에이치플러스 양지병원

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[스포츠조선 장종호 기자] 콧물과 재채기로 시작해 감기인 줄 알았던 아기가 며칠 사이 숨쉬기 힘들어하고 젖조차 제대로 먹지 못한다면 '호흡기세포융합바이러스(RSV)' 감염을 의심해 볼 필요가 있다. RSV는 영유아에게 모세기관지염이나 폐렴을 일으킬 수 있으며, 특히 기관지가 좁은 영아는 호흡곤란과 탈수 등으로 상태가 빠르게 악화할 수 있다. 초기에는 일반 감기와 구별하기 어려운 만큼 기침의 변화뿐 아니라 수유량과 소변량, 호흡 상태를 세심하게 살피는 것이 중요하다.

에이치플러스 양지병원 소아청소년과 홍주희 전문의는 "RSV는 초기에는 일반 감기와 증상이 비슷하지만 기침이 시작된 뒤 3~4일 이내에 가래 끓는 소리나 쌕쌕거리는 숨소리 등 하기도 증상이 뚜렷해질 수 있다"며 "특히 말을 하지 못하는 영아는 증상을 직접 표현하기 어려운 만큼 수유량과 소변량, 호흡 상태 등을 세심하게 살펴야 한다"고 말했다.

◇기침 심하고 숨을 쉴 때 '쌕쌕'…구토 등 증상 악화도

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RSV는 콧물, 재채기, 미열 등 감기와 비슷한 증상으로 시작하지만 기침이 심해지면서 가래 끓는 소리가 나거나 숨을 쉴 때 쌕쌕거리는 등 하기도 감염 증상이 나타날 수 있다. 특히 밤에 기침이 심해져 잠을 제대로 자지 못하거나 구토를 하는 등 증상이 악화하면 수유에 어려움을 겪기도 한다.

영아는 기관지가 좁고 기침 반사가 미숙해 가래를 배출하기 어려울 수 있으며, 증상이 빠르게 악화할 가능성도 있다. 보호자는 갈비뼈 아래가 쑥쑥 들어가는 함몰 호흡, 6시간 이상 소변을 보지 않는 등 탈수를 의심할 수 있는 증상, 입술이나 손발이 파래지는 청색증, 심하게 처지는 증상 등이 나타나는지 살펴야 한다. 특히 청색증이나 심한 호흡곤란, 의식 저하가 나타나면 즉시 응급의료기관을 찾아야 한다.

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홍 전문의는 "영아는 기침 반사가 미숙하고 모세기관지가 매우 좁아 염증이 생기면 호흡기 증상이 급격히 악화할 수 있다"며 "숨쉬기 힘들어 보이거나 수유량이 급격히 줄고 소변량까지 감소한다면 단순 감기로 생각하고 지켜보기보다 즉시 진료를 받는 것이 중요하다"고 강조했다.

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◇호흡기 분비물과 오염된 손·장난감 등 통한 접촉으로 전파

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RSV는 기침이나 재채기 과정에서 발생하는 호흡기 분비물뿐 아니라 바이러스에 오염된 손이나 장난감, 생활용품 등을 통한 접촉으로도 전파될 수 있다. 특히 산후조리원처럼 신생아와 산모가 함께 생활하고 여러 신생아를 돌보는 환경에서는 한 명의 감염자가 다수에게 바이러스를 전파할 가능성이 있다.

성인이나 산모는 RSV에 감염되더라도 증상이 없거나 가벼운 감기 정도로 지나가는 경우가 있어 감염 사실을 인지하지 못한 채 신생아에게 바이러스를 옮길 수 있다. 따라서 신생아가 생활하는 공간에서는 호흡기 증상이 있는 방문객이나 가족의 접촉을 제한하고, 신생아를 돌보기 전 손 위생을 철저히 하는 것이 중요하다.

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RSV 치료는 바이러스를 직접 제거하는 항바이러스 치료보다는 호흡기 증상을 완화하고 충분한 수분과 영양을 공급하는 대증치료가 중심이다. 증상과 중증도에 따라 산소 공급이나 수분 보충 등 필요한 치료를 시행할 수 있다. 가정에서는 수유 전 코 분비물을 부드럽게 제거하고, 한 번에 많은 양을 먹이기보다 소량씩 나눠 먹이는 방법이 도움이 될 수 있다. 다만 호흡곤란이나 탈수 증상이 있다면 가정에서 관리하기보다 의료진의 진료를 받아야 한다.

◇영유아 재감염 흔해…고령자도 폐렴 발생·기존 질환 악화 주의

RSV는 재감염이 흔하며, 특히 생후 24개월 이내 영유아는 주의가 필요하다. 미숙아와 선천성 심장질환, 만성 폐질환, 면역저하 등 기저질환이 있는 영아는 중증으로 진행할 위험이 높다. 고령자 역시 RSV 감염으로 폐렴이 발생하거나 기존 질환이 악화할 수 있어 가족 간 전파에 주의해야 한다.

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RSV 예방을 위해서는 예방 항체를 활용할 수 있다. 일반적인 백신과 달리 완성된 항체를 직접 투여하는 수동면역 방식으로, 투여 후 예방 효과를 기대할 수 있다. 다만 대상과 투여 시기는 제품 및 국내 접종 지침에 따라 달라질 수 있으므로 의료진과 상담해 결정해야 한다.

일상적인 감염 예방도 중요하다. 신생아를 돌보기 전에는 손을 깨끗이 씻고, 호흡기 증상이 있는 사람은 접촉을 피해야 한다. 산후조리원과 가정에서는 젖병과 장난감 등 자주 접촉하는 물품을 청결하게 관리하고 실내를 주기적으로 환기하는 것이 좋다.

홍주희 전문의는 "신생아와 생후 12개월 미만 영아는 RSV 감염 후 증상이 빠르게 악화할 수 있어 예방이 중요하다"며 "유행기에 태어난 신생아는 출생 직후, 그 외 영아는 유행 전 예방 항체 투여를 의료진과 상담해 결정하는 것이 좋다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com