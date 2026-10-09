소형 화물기, 착륙 중 활주로 이탈 추락…탑승자 2명 생존

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 에콰도르에서 소형 화물기가 공항에 착륙하던 중 활주로를 벗어나 인근 도로로 추락하는 사고가 발생했다. 항공기는 도로에 떨어지면서 크게 파손됐으며, 탑승자 2명은 부상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

엘 코메르시오 등 현지 매체들에 따르면 8일(현지시각) 에콰도르 남부 쿠엥카의 마리스칼 라마르 공항에 착륙하던 세스나 경비행기가 활주로를 이탈했다. 항공기는 공항 북쪽 끝을 벗어나 인근 비탈 아래로 떨어져 도로에 추락했다. 이 과정에서 전봇대와 충돌한 것으로 알려졌다.

현장 영상에는 항공기가 활주로 끝을 벗어난 뒤 비탈 아래 도로로 떨어지는 모습이 담겼다.

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구조대는 이날 낮 12시 13분쯤 사고 신고를 접수하고 출동, 비행기에 타고 있던 2명을 구조했다. 부상을 입었지만 심각한 상황은 아닌 것으로 전해진다.

사고 항공기는 단순 화물 운송이 아닌 현금 등 유가증권을 운반하는 임무를 수행했던 것으로 알려졌다.

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에콰도르 중앙은행은 해당 항공기가 과야킬에서 쿠엥카로 귀중품을 운송하기 위해 투입됐으며, 사고 이후 운반 물품을 확인한 결과 이상 없이 확보해 안전하게 관리하고 있다고 밝혔다. 다만 구체적인 운송 금액은 공개하지 않았다.

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항공 당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com