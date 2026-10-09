"내 아파트 천장 위에 무덤이?" 8년간 몰랐던 집주인, 기막힌 사연

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 아파트 거실 천장에 무덤이 있었다는 사실이 알려져 충격을 주고 있다.

지무신문 등 중국 매체들에 따르면 쓰촨성 청두시에 사는 여성 이 모씨는 지난 2017년 7층짜리 오래된 아파트의 꼭대기층을 구입했다.

이씨는 해당 집을 직접 거주하지 않고 임대해 왔다.

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그런데 최근 이웃으로부터 뜻밖의 무덤 이야기를 들었다.

이웃들의 설명에 따르면 해당 무덤에는 2009년 9월 병으로 숨진 7세 남자아이가 묻혀 있었다는 것이다.

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아이는 생전에 해당 아파트에서 살았던 것으로 전해졌다. 다만 왜 아파트 건물 옥상에 아이를 묻었는지에 대해서는 이웃들도 정확한 사정을 알지 못한다고 말했다.

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이씨는 사실을 알게 된 뒤 경찰에 신고했다. 현장에 출동해 경찰은 실제 무덤을 확인, 유골 일부를 발견했다. 경찰은 현재 유골을 수습해 추가 감정을 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 현지 보도에 따르면 무덤은 건축 폐기물 등을 쌓아 만든 간이 무덤인 형태였다.

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이씨는 해당 아파트를 구입할 당시 전 집주인으로부터 옥상에 무덤이 있다는 사실을 전혀 듣지 못했다고 주장하고 있다. 이씨는 이 같은 사실이 주택의 가치와 거래에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요한 정보라고 보고 전 집주인에게 책임을 묻겠다는 입장이다.

하지만 현재 전 집주인과는 연락이 닿지 않는 것으로 알려졌다.

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한 변호사는 전 집주인이 무덤의 존재를 알고도 매수인에게 알리지 않았다면 책임을 질 가능성이 있다고 설명했다. 반대로 전 집주인이 무덤의 존재 자체를 몰랐다면 책임을 묻기는 어렵다고 봤다.

또한 아파트 건물 옥상은 공동 소유인 점을 고려해 누군가 임의로 무덤을 만들었다면 장사 관련 규정과 건물의 소유권 및 사용권 문제도 함께 검토해야 한다고 지적했다.

아파트 관리업체의 책임 문제도 거론됐다. 공동으로 사용하는 옥상에 장기간 무덤이 존재했는데도 관리 과정에서 이를 발견하거나 조치하지 못했다면 관리상 과실이 있었는지를 따져볼 수 있다고 변호사는 전했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com