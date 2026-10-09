"건망증인 줄 알았는데…" 치매 전 단계 '경도인지장애' 관리는?

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 고령층에서 사소한 건망증이 자주 나타나면 혹시 치매가 아닐까 걱정하곤 한다. 기억력 감퇴가 뚜렷하지만 일상생활에 큰 무리가 없다면, 치매 고위험군인 '경도인지장애'를 의심해봐야 한다. 최근에는 경도인지장애 단계에서 알츠하이머병 병리를 확인하고 치매 진행을 늦추는 항체치료까지 가능해진 만큼, 단순 건망증으로 넘기지 않는 조기 진단의 중요성이 더욱 커지고 있다.

경도인지장애는 기억력을 포함한 인지 기능이 뚜렷하게 감퇴했으나, 일상생활을 독립적으로 수행할 능력은 보존되어 있는 상태로, 정상 노화와 치매 사이에 해당하는 단계를 말한다. 주관적인 기억력 저하뿐만 아니라 객관적인 검사를 통해 명백한 인지 기능 저하가 확인되어야 하며, 섬망이나 우울증 등 다른 정신과적 질환과 연관될 수 있어 전문의의 정확한 진단이 필요하다.

경도인지장애 환자는 일반 고령층에 비해 치매로 진행할 위험이 훨씬 높다. 일부 연구에 따르면 매년 약 10~15%가 치매로 진행하는 것으로 알려져 있어 조기 감별이 매우 중요하다. 또한 경도인지장애가 있는 사람은 치매의 가장 흔한 원인인 알츠하이머병이 진행 중일 가능성이 있어, 이에 대한 진단은 더욱 의미가 있다.

Advertisement

경도인지장애의 증상으로는 인지 기능 저하가 비교적 명확하게 나타나며, 최근 대화 내용을 기억하지 못하거나 했던 말을 자주 반복하는 기억력 감퇴가 대표적이다. 기억력 저하가 뚜렷하지 않더라도 이름이나 단어가 잘 떠오르지 않는 언어 능력 저하, 방향 감각 저하가 먼저 올 수 있다. 길 찾기가 어려워지는 등 시공간 능력 변화를 비롯한 다른 인지 기능 저하가 먼저 나타나기도 한다.

진단을 위해서는 객관적인 인지 기능 저하를 확인하는 신경심리검사가 필요하며, 원인을 감별하기 위한 혈액검사와 뇌 MRI 등 영상검사를 시행한다. 아울러 아밀로이드 양전자방출단층촬영(아밀로이드 PET) 검사를 통해 경도인지장애 단계에서도 알츠하이머병을 앓고 있는지 확인할 수 있다. 아밀로이드 PET 검사는 알츠하이머병의 핵심 병리 중 하나인 베타 아밀로이드 단백질이 뇌에 얼마나 축적되어 있는지 확인하는 영상 검사다.

Advertisement

경도인지장애의 치료와 관리는 원인을 확인하고 교정 가능한 위험 요인을 관리해 치매로의 진행 위험을 낮추는 데 초점을 둔다. 규칙적인 운동과 생선, 채소를 골고루 섭취하는 식습관, 타인과의 소통을 유지하는 생활 패턴이 치매 예방에 도움이 된다. 읽고 쓰는 활동을 꾸준히 하며 뇌를 지속적으로 자극하는 습관도 유익하다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등을 적극적으로 관리하고 절주와 금연을 실천하는 것 또한 중요하다.

Advertisement

과거에는 경도인지장애에 대한 적절한 약물 치료 방법이 제한적이었으나, 최근에는 아밀로이드 PET 검사 등을 통해 알츠하이머병이 확인될 경우 '항아밀로이드 항체치료'를 통해 인지 기능 저하와 치매로의 진행을 늦출 수 있게 됐다.

Advertisement

순천향대서울병원 정신건강의학과 김민재 교수는 "경도인지장애 환자는 치매로 진행할 위험이 높지만, 모든 경도인지장애가 치매로 발전하는 것은 아니다"며 "최근에는 경도인지장애 단계에서도 알츠하이머병의 병리를 확인하고, 항체치료를 통해 질환의 진행 속도를 늦출 수 있는 치료 선택지가 생긴 만큼 조기에 정확한 진단을 받는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Advertisement