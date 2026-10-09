아침마다 '뻣뻣한' 무릎…'시동통' 방치하다 관절염 키운다

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 아침저녁으로 기온이 떨어지고 일교차가 커지는 가을철에는 평소보다 무릎이나 허리가 뻣뻣하다고 호소하는 이들이 늘어난다. 한겨울처럼 추운 날씨는 아니지만, 몸이 기온 변화에 적응하는 과정에서 잠잠했던 관절의 불편함이 유독 민감하게 나타나기 때문이다. 특히 자고 일어나 첫발을 디딜 때나 오래 앉아 있다 일어설 때 통증이 생겼다가 움직이면서 점차 풀리는 '시동통'이 반복된다면 단순한 계절 탓으로 넘기지 말고 퇴행성관절염의 진행 여부를 점검해봐야 한다.

◇계단 내려갈 때 더 아프거나 무릎 자주 붓는다면 퇴행성관절염 확인

잠자는 동안이나 장시간 앉아 있는 동안에는 관절의 움직임이 줄고 주변 근육과 인대, 힘줄도 한 자세로 머물게 된다. 이 때문에 다시 움직이기 시작할 때 뻣뻣함과 통증이 느껴지다가 움직이면서 조금씩 풀리는 양상이 나타나는데, 이를 흔히 '시동통'이라 부른다.

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퇴행성관절염이 있는 경우 이러한 양상은 더욱 뚜렷해진다. 무릎 퇴행성관절염은 걷거나 계단을 이용할 때처럼 체중이 실리는 활동에서 통증이 심해지는 것이 대표적이지만, 아침이나 오랜 휴식 후 움직이기 시작할 때 짧은 시간 뻣뻣함을 느끼는 것 역시 주요 특징 중 하나다.

일반적으로 45세 이상에서 활동할 때 관절통이 발생하고, 아침 강직이 없거나 30분 이내로 짧게 지속된다면 전형적인 골관절염 양상으로 본다. 반면 아침에 관절이 1시간 이상 심하게 굳어 있거나 여러 관절이 동시에 붓고 열감까지 느껴진다면 단순한 퇴행성 변화만으로 설명하기 어려울 수 있다. 이 경우에는 염증성 관절질환 등 다른 원인과의 감별이 필요하다.

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연세스타병원 권오룡 병원장(정형외과 전문의)은 "무릎 통증은 '첫발 이후 무엇이 이어지는지'를 살펴보는 것도 중요하다"며 "앉았다 일어날 때 통증이 반복되고 계단을 내려갈 때 더 아프거나, 예전보다 걸을 수 있는 거리가 줄고 무릎이 자주 붓는다면 퇴행성관절염의 진행 여부를 확인해볼 필요가 있다"고 말했다. 이어 "무릎 안쪽 통증이 지속되거나 다리가 전보다 휘어 보이는 것 역시 주의 깊게 살펴봐야 할 변화"라고 덧붙였다.

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◇허벅지 앞쪽의 대퇴사두근과 엉덩이 근육 꾸준히 강화

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관절염 초기에는 '아직 참을 만하다'는 이유로 방치하는 것이 오히려 치료 기회를 놓치는 아쉬운 선택이 될 수 있다. 통증이 비교적 심하지 않아 움직일 수 있을 때가 무릎 주변 근력을 키우고 체중과 활동량을 관리하기 가장 좋은 시기이기 때문이다.

허벅지 앞쪽의 대퇴사두근과 엉덩이 근육을 꾸준히 강화하면 걷거나 계단을 이용할 때 무릎의 안정성을 높이고 관절 기능을 유지하는 데 큰 도움이 된다. 평지 걷기나 실내 자전거처럼 관절에 과도한 충격을 주지 않는 운동도 상태에 따라 적극 활용할 수 있다.

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반면 관절염이 중기로 진행되면 통증이 반복되는 기간이 길어지고 운동만으로 증상을 조절하기 어려워질 수 있다. 이때는 증상과 관절 상태에 따라 약물치료나 히알루론산 주사, PRP(자소판풍부혈장) 등 비수술적 치료를 고려하거나 병행한다. 치료 방법은 관절염의 진행 정도와 통증 강도, 일상생활의 불편 정도에 따라 달라진다.

퇴행성관절염은 발생했다고 해서 모든 환자에게 같은 속도로 진행되는 질환은 아니다. 다만 이미 손상된 연골을 원래 상태로 완벽히 되돌리기는 어렵기 때문에 초기부터 근력을 유지하고 적절한 체중을 관리해 관절에 가해지는 부담을 줄이는 것이 핵심이다.

아침 첫 움직임이 불편하고 관절염이 이미 시작된 단계라면, 일어나자마자 2~3분 정도 관절을 천천히 움직이며 몸을 서서히 깨우는 것이 좋다. 침대나 의자에 앉아 발목을 천천히 돌리거나 발끝을 몸 쪽으로 당겼다가 다시 펴고, 무릎을 통증이 없는 범위에서 천천히 굽혔다 펴는 등 부담이 적은 '시동 운동'부터 시작하면 된다. 작은 움직임으로 관절을 먼저 풀어준 뒤 걷기 시작하면 아침의 뻣뻣함을 줄이고 보다 편안하게 움직일 수 있다.

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권오룡 병원장은 "아침에 잠깐 뻣뻣했다가 움직이면서 금세 풀리는 정도라면 크게 걱정하지 않아도 되지만, 이런 증상이 반복되면서 통증과 불편감이 점점 심해진다면 단순한 계절 변화로만 볼 수 없다"며 "퇴행성관절염은 진행 단계에 따라 관리와 치료 방법이 달라지는 만큼, 중년 이후에는 반복되는 무릎 통증을 가볍게 넘기기보다 현재 관절 상태를 점검하고 적절한 치료 시기를 놓치지 않는 것이 무엇보다 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com