"약 먹어도 밤마다 콜록콜록…" 환절기 기침, 혹시 '천식' 신호?

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[스포츠조선 장종호 기자] 직장인 A(46·여) 씨는 최근 밤마다 이어지는 기침 때문에 밤잠을 설치고 있다. 감기라고 생각해 약을 먹어봤지만 좀처럼 나아지지 않았고, 출근길 찬 공기를 마시면 기침이 심해지면서 가슴이 답답하고 숨이 차는 증상까지 나타났다. 지난해 가을에도 비슷한 증상을 겪었던 A씨는 올해 또다시 증상이 반복되자 병원을 찾았다.

이처럼 아침저녁으로 선선한 바람이 불기 시작하는 가을 환절기가 찾아오면 밤마다 이어지는 기침과 숨참 증상으로 잠을 설치는 이들이 늘어난다. 감기로 생각해 약을 먹어봐도 좀처럼 나아지지 않고, 찬 공기를 마시거나 외출 후 가슴이 답답해지는 증상이 매년 이맘때 반복된다면 단순 감기가 아닌 '천식' 가능성을 점검해봐야 한다.

환절기에는 낮과 밤의 기온 차가 커지고 찬 공기와 꽃가루 등 외부 환경이 변하면서 천식 증상이 악화할 수 있다. 특히 특정 계절마다 기침이나 호흡곤란이 반복된다면 단순한 감기보다 천식 가능성을 확인해볼 필요가 있다.

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의정부을지대학교병원 호흡기내과 모은경 교수는 "천식은 기관지에 만성적인 염증이 생겨 기도가 예민해진 상태로, 기온 변화나 찬 공기, 알레르기 원인 물질 등에 의해 증상이 악화할 수 있다"며 "환절기에 기침이나 숨이 차는 증상이 반복된다면 감기로만 생각하지 말고 천식 여부를 확인해보는 것이 좋다"고 말했다.

◇"찬바람만 불면 콜록콜록"…환절기에 천식 심해지는 이유

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천식은 기도의 만성적인 염증으로 기관지가 예민해진 상태다. 이 때문에 기온이 갑자기 떨어지거나 찬 공기를 마시면 기도가 자극돼 기침이나 호흡곤란 등의 증상이 나타날 수 있다.

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가을철에는 꽃가루도 주의해야 한다. 쑥, 돼지풀, 환삼덩굴 등 잡초류 꽃가루가 알레르기 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있기 때문이다. 여기에 큰 일교차와 건조한 날씨까지 더해지면서 천식 증상이 더욱 심해질 수 있다.

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외출 후 기침이 심해지거나 찬바람을 맞을 때 숨이 차는 등 특정 환경에서 증상이 반복된다면 천식과 관련이 있는지 살펴볼 필요가 있다.

◇"감기인 줄 알았는데…" 오래가는 기침·쌕쌕거림은 천식 신호

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천식의 대표적인 증상은 기침, 쌕쌕거리는 숨소리인 천명, 가슴 답답함, 호흡곤란 등이다. 증상이 온종일 지속하기보다 좋아졌다가 다시 나타나는 양상을 보이기도 한다.

특히 밤이나 새벽에 기침이 심해지거나 운동 후 숨이 차고 쌕쌕거리는 증상이 반복된다면 천식을 의심해볼 수 있다.

감기는 발열, 인후통, 몸살 등 다른 증상을 동반하며 일정 기간이 지나면 호전되는 경우가 많지만, 천식은 특정 계절이나 찬 공기, 운동 등 특정 상황에서 증상이 반복되는 특징이 있다.

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A씨처럼 감기약을 먹어도 기침이 지속하거나 매년 환절기마다 비슷한 증상을 겪는다면 단순 감기로 넘기지 말고 전문의 진료를 받아보는 것이 좋다.

◇"괜찮아졌으니 흡입제 중단?" 꾸준한 치료·생활 관리 중요

천식 치료에서 중요한 것은 증상이 나타났을 때만 치료하는 것이 아니라 기도의 염증을 꾸준히 조절하는 것이다. 흡입제는 약물을 기도에 직접 전달해 천식 증상을 조절하는 데 핵심적인 역할을 한다.

증상이 좋아졌다고 해서 임의로 흡입제 사용을 줄이거나 중단하면 증상이 다시 악화할 수 있는 만큼, 사용 횟수와 방법은 반드시 의료진의 지시에 따라야 한다. 증상이 반복되거나 기존 치료로 조절되지 않으면 폐기능 검사나 기관지유발검사 등을 통해 천식 여부와 상태를 확인할 수 있다.

모 교수는 "천식은 증상이 없을 때도 기도의 염증이 지속될 수 있어 증상이 좋아졌다는 이유로 치료를 임의로 중단해서는 안 된다"라며 "환절기에는 찬 공기에 직접 노출되는 것을 줄이고 꽃가루가 많은 날에는 외출을 조절하는 등 생활 관리와 함께 처방받은 흡입제를 올바르게 사용하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이어 "기침이 지속되거나 매년 환절기마다 비슷한 증상이 반복된다면 단순한 감기로 넘기지 말고 정확한 진단을 받아보는 것이 좋다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com