춘향 앰버서더, 흥부제서 남원 알린다…전통문화 관광자원화 확대

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전북 남원시가 역대 춘향을 활용한 지역 문화·관광 홍보에 나섰다. 춘향선발대회 출신 인적 네트워크를 축제 현장과 연계해 남원의 전통문화 자산을 알리고, 관광 콘텐츠로 활용 범위를 넓히겠다는 구상이다.

11일 남원시에 따르면 지난 10일부터 11일까지 2일간 남원예촌 사랑마루와 광한루원, 제34회 흥부제 행사장 일원에서 '2026 춘향 앰버서더 in 남원 흥부제'를 진행했다. 행사는 10월 9~11일 광한루원과 요천둔치 일원에서 열리는 제34회 흥부제와 연계해 마련됐다. 흥부제는 '善공成공'을 주제로 흥부전의 나눔과 상생 정신을 구현하며, 전통공연과 가족 체험, 먹거리, 농특산물 장터 등으로 열렸다.

2026 춘향 앰버서더 in 남원 흥부는 지역 문화자산의 홍보에 초점을 맞춰 진행됐따. 춘향 앰버서더는 역대 춘향과 남원의 인연을 바탕으로 구성된 홍보 네트워크로, 남원시는 이들을 문화행사와 관광 홍보 및 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작 등에 참여시켜 춘향과 남원의 전통문화를 국내외에 알린다는 계획이다.

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우선 지난 10일에는 남원예촌 사랑마루에서 문화 콘텐츠 활용을 주제로 강연이 진행됐다. 남원시 홍보대사인 김혜순 한복명장은 '한복으로 이어온 남원, 문화로 세계를 잇다'를 주제로 지역 전통문화의 홍보 사례와 발전 방향을 소개했고, 홍신화 (사)무형문화연구원 국제교류팀장은 '춘향 앰버서더 아카이빙, 그 시작'을 주제로 역대 춘향의 활동과 기록을 체계적으로 축적하는 방안 등을 다뤘다. 참가자들은 강연에 이어 광한루원과 흥부제 행사장에서 홍보 활동을 벌였다. 광한루의 국보 승격 의미를 알리는 콘텐츠를 제작하고, 흥부제 제비장터·제비상회 체험과 SNS 인증, 남원 뷰티 제품 체험 및 브랜드 홍보에도 나섰다.11일에는 경외상가 굿즈샵에서 앰버서더 약 15명이 시민·관광객과 소통하는 '춘향 앰버서더와 함께하는 춘향미인' 프로그램을 진행했다.

남원시는 춘향 앰버서더 활동을 통해 지역의 역사와 인물을 지속적으로 기록하고, 축제와 관광 홍보에 활용할 수 있는 문화자산으로 축적할 방침이다.

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남원시 관계자는 "춘향들이 흥부제를 찾아 남원의 또 다른 매력을 전 세계에 확산시키는 실질적인 출발점이 될 것"이라며 "역대 춘향 관련 기록 자료 수집과 아카이빙을 본격화해 남원의 소중한 문화자산으로 지속해서 축적해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com