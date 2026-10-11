소상공인시장진흥공단, 해외 온라인 플랫폼 진출 지원 2차 사업자 모집

소상공인시장진흥공단이 해외 온라인 플랫폼 진출을 희망하는 소상공인 모집중이다. 입점 지원부터 콘텐츠 제작, 컨설팅, 특허·지식재산권 지원까지 수출 기반 마련을 돕는다.

11일 소상공인시장진흥공단에 따르면 공단은 지난달 30일 '2026년 해외 온라인 플랫폼 입점지원' 사업 2차 모집 공고를 냈다. 지원 규모는 120개사 안팎이다. 신청 대상은 신청일 기준 정상 영업 중인 소상공인으로, 해외 온라인 플랫폼에 아직 입점하지 않은 업체다. 다만 기존에 입점한 플랫폼이 있더라도 다른 플랫폼에 새로 진출하려는 경우 신청할 수 있다. 아마존 입점 업체가 쇼피에 신규 진출하는 경우가 해당한다.

선정 업체에는 해외 플랫폼 입점 지원이 필수로 제공된다. 콘텐츠 제작과 컨설팅, 특허·지식재산권 지원은 선택할 수 있다. 지원 한도는 업체당 최대 562만5000원이다. 자부담금을 포함한 금액이며 부가가치세는 제외된다.

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지원 대상 업체는 선정 후 2주 안에 수행기관과 계약을 체결해야 한다. 자부담금과 부가가치세도 정해진 기한에 맞춰 납부해야 한다. 계약 체결과 자부담금 납부가 기한 내 이뤄지지 않으면 선정이 취소될 수 있다. 지원 서비스는 수출바우처 메뉴판에서 고른다. 소상공인이 사업 한도 안에서 필요한 서비스와 수행기관을 선택하면 된다. 이후 전문기관의 승인을 받아 수행기관과 개별 계약을 체결하는 방식이다.

지원은 신청한 제품을 대상으로 한다. 생산 중단 등 불가피한 사유로 제품을 바꾸려면 소상공인시장진흥공단과 전문기관의 승인을 받아야 한다. 다른 제품에 대한 추가 지원을 원하면 선정 후 희망 제품 목록을 전문기관에 제출하면 된다.

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사업 신청은 소상공인24 홈페이지에서 할 수 있다. 회원가입 때 대표자 명의의 휴대전화 인증이 필요하며, 공동대표 업체는 대표자 중 주 대표자만 신청할 수 있다.

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소상공인시장진흥공단 관계자는 "국비 지원액을 용도 외로 사용하거나 부정 사용한 사실이 확인되면 선정 취소와 지원금 환수 조치가 이뤄질 수 있다"며 "향후 같은 사업 참여도 제한될 수 있다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com