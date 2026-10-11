"소아청소년 전문의 부족 74.6%"…병원 절반 이상 "4년 내 진료 유지 어려워"

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[스포츠조선 장종호 기자] 지역 소아필수의료를 떠받치는 소아청소년병원들이 심각한 의료인력난으로 진료 축소와 운영 위기에 내몰리고 있다. 전문의 채용이 어려워 대표원장들의 장시간 근무가 이어지는 데다 인건비 부담과 의료진 고령화까지 겹치면서 야간·휴일 진료와 입원 진료를 유지하기 어렵다는 목소리가 커지고 있다. 응답 병원 절반 이상은 현재와 같은 진료 체계를 4년 안에 유지하기 어렵다고 전망해 지역 소아의료 공백을 막기 위한 정부의 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 10일 오후 3시 30분 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 올리브룸에서 열린 추계학술대회에서 소아청소년병원 의료인력 실태조사 결과를 발표했다.

이번 조사는 지난 9월 29일부터 10월 4일까지 전국 회원병원 120여 곳을 대상으로 진행됐다. 수도권 22곳, 충청권 12곳, 영남권 22곳, 호남권 15곳 등 모두 71곳이 응답했다.

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◇전문의 부족 74.6%…채용 시도 병원 32.4%는 아직도 못 구해

조사 결과, 현재 진료를 유지하는 데 필요한 전문의 수에 비해 인력이 부족하다고 답한 병원은 74.6%에 달했다. 인력이 충분하다는 응답은 25.4%에 그쳤다.

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전문의가 부족하다고 답한 53곳에 충원하지 못하는 이유를 물은 결과(복수 응답), 지원자가 없다는 응답이 86.8%로 가장 많았다. 이어 지원자가 야간·휴일·입원 근무를 꺼린다는 응답이 71.7%, 지원자가 요구하는 급여를 감당하기 어렵다는 응답이 58.5%였다.

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최근 3년 이내 소아청소년과 전문의 채용을 시도한 병원은 95.8%(68곳)였다. 그러나 이 가운데 6개월 이내 채용에 성공한 곳은 19곳(27.9%)에 불과했다. 채용까지 6개월 이상 1년 미만 걸린 곳은 27.9%, 1년 이상 걸린 곳은 11.8%였다. 아직 채용하지 못한 병원도 32.4%에 달했다.

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결국 채용을 시도한 병원 10곳 중 7곳 이상이 전문의를 구하는 데 6개월 넘게 걸렸거나 현재까지 채용에 실패한 셈이다.

◇전문의 급여 5년 새 30% 이상 상승…인건비 부담 가중

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전문의 확보 경쟁이 치열해지면서 인건비 부담도 커지고 있다. 최근 5년 사이 소아청소년과 전문의 1인당 급여가 30% 이상 오른 병원은 57.7%였다. 세부적으로는 30~50% 상승한 곳이 33.8%, 50~100% 상승한 곳이 19.7%, 100% 이상 오른 곳이 4.2%였다.

급여가 10~30% 상승한 병원은 36.6%였으며, 비슷하거나 오히려 줄어든 곳은 5.6%에 불과했다.

인력 부족을 메우기 위한 장시간 근무도 심각한 수준이다. 봉직 전문의의 주당 평균 근무시간은 당직을 포함해 40~52시간이 52.1%로 가장 많았다. 40시간 미만은 36.6%, 53~60시간은 11.3%였다.

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반면 대표원장은 주 52시간을 초과해 근무하는 비율이 43.7%에 달했다. 53~60시간이 26.8%, 61~70시간이 7.0%, 70시간 초과가 9.9%였다. 봉직 전문의 가운데 주 52시간을 넘겨 근무하는 비율이 11.3%인 것과 비교하면 대표원장의 근무 부담이 훨씬 큰 것이다.

주 52시간을 초과해 근무하는 병원 31곳에 이유를 물은 결과, 야간·휴일·입원 진료를 유지하기 위해서라는 응답이 96.8%로 가장 많았다. 전문의를 채용하지 못해 인원이 부족하다는 응답도 64.5%였다. 전문의 공백을 대표원장의 장시간 근무로 메우면서 필수 진료를 유지하고 있는 것으로 풀이된다.

◇이미 60.6%가 진료 축소·중단…절반 이상 "4년 내 유지 어렵다"

전문의 부족은 실제 진료 축소로 이어지고 있다. 최근 3년 이내 전문의 부족으로 진료를 줄이거나 중단한 경험이 있는 병원은 60.6%(43곳)였다. 진료 축소·중단 유형은 야간 진료가 33.8%로 가장 많았다. 외래 진료시간 단축이 29.6%, 휴일 진료 축소·중단이 28.2%, 입원 병상 축소가 23.9%였다. 달빛어린이병원 지정을 반납하거나 신청을 포기한 병원도 7.0%였다. 입원 진료를 아예 중단한 병원도 1곳 있었다.

앞으로의 전망도 어둡다. 현재의 인력과 채용 여건이 지속될 경우 야간·휴일·입원 진료를 포함한 현행 진료 체계를 얼마나 유지할 수 있는지 묻자, 2년 미만이라는 응답이 28.2%로 가장 많았다. 2~4년 미만은 23.9%였다.

응답 병원의 52.1%가 4년 안에 현재의 진료 체계를 유지하기 어렵다고 본 것이다. 4~6년 미만은 15.5%, 6~10년 미만은 7.0%, 10년 이상은 2.8%였다. 판단하기 어렵다는 응답도 22.5%에 달했다.

◇30대 전문의 16%에 그쳐…의료진 고령화에 세대교체 우려

의료진 고령화도 소아청소년병원의 지속 가능성을 위협하는 요인으로 나타났다.

응답 병원에서 근무하는 상근 소아청소년과 전문의 313명의 연령대를 보면 40대가 34.5%로 가장 많았고, 50대 31.6%, 60대 16.6%, 30대 16.0%, 70대 이상 1.3% 순이었다. 30대 전문의는 50명으로, 60대 이상 전문의 56명보다 적었다.

대표원장의 연령대는 50대가 38.0%로 가장 많았다. 이어 40대 29.6%, 60대 28.2%, 70대 이상 2.8%, 30대 1.4%였다. 대표원장 10명 중 3명 이상이 60대 이상인 셈이다.

대표원장을 포함한 병원별 소아청소년과 전문의 수는 4~6명이 49.3%로 가장 많았다. 7~9명은 25.4%, 1~3명은 14.1%, 10명 이상은 11.3%였다.

젊은 전문의 유입이 충분하지 않은 상황에서 기존 의료진의 고령화까지 진행되면 향후 인력 공백이 더욱 커질 수 있다는 우려가 나온다.

◇간호사도 71.9%가 부족…채용 어려운 병원 87.3%

전문의뿐 아니라 간호인력 확보에도 어려움이 큰 것으로 조사됐다.

간호조무사를 제외한 간호사 인원을 응답한 57곳 가운데 현재 인원이 필요 인원보다 부족하다고 답한 병원은 71.9%였다. 필요 인원과 같다는 응답은 22.8%, 많다는 응답은 5.3%였다.

간호사 채용이 어렵다는 응답은 87.3%에 달했다. 채용이 어렵다고 답한 병원 62곳에 이유를 물은 결과(복수 응답), 소아청소년과를 선호하지 않는다는 응답이 87.1%로 가장 많았다. 야간·교대 근무 부담과 다른 진료과보다 높은 업무 강도는 각각 54.8%였다. 업무에 비해 임금이 낮다는 응답은 38.7%, 종합병원 등 다른 기관으로 이직한다는 응답은 29.0%였다.

인근 다른 전문과목 병원과 비교한 간호사 임금 수준은 비슷하다는 응답이 50.7%, 높다는 응답이 38.0%, 낮다는 응답이 11.3%였다. 주변 병원보다 높은 임금을 지급하는 곳이 적지 않은데도 인력을 구하기 어려운 상황이다.

최근 5년간 간호사 평균 임금 상승률은 10~20% 미만이 47.9%로 가장 많았다. 20~30% 미만은 26.8%, 30% 이상은 18.3%, 10% 미만은 4.2%였다. 간호사의 평균 연령대는 40대인 병원이 52.1%, 30대인 병원이 45.1%였다.

◇"야간·휴일 진료 별도 보상하고 의료사고 안전장치 마련해야"

회원병원들이 의료인력 확보를 위해 협회와 정부에 바라는 점을 자유롭게 적은 의견 49건을 분류한 결과(중복 분류), 수가 개선이 35건으로 가장 많았다. 이어 인건비 및 인력 확보를 위한 재정 지원 8건, 전공의·전문의 배출 확대 7건, 의료진 보호와 법적 안전장치 마련 5건, 야간·휴일·입원 진료에 대한 별도 보상 4건, 소아병동 간호인력 기준 및 처우 개선 4건, 지방 인력 확보 대책 3건 순이었다.

협회는 조사 결과를 토대로 정부에 세 가지 대책을 요구했다. 야간·휴일·입원 진료를 유지하는 소아청소년병원에 대한 별도 보상, 소아 진료 과정에서 발생하는 의료사고에 대한 법적 안전장치 마련, 소아병동의 간호 필요도를 반영한 간호인력 기준과 지원이다.

최용재 회장은 "이대목동병원 신생아 사망 사건 이후 이어진 전공의들의 소아청소년과 기피가 소아청소년병원의 전문의 채용난으로 이어진 것으로 본다"며 "지난 9월 소아응급센터 압수수색으로 이런 현상이 더 빨라지지 않을까 우려된다"고 말했다.

이어 "소아청소년병원은 소아의료의 허리로서 역할과 책임을 다하려고 가까스로 버티고 있지만, 이번 조사에서 보듯 현실은 녹록지 않다"며 "정부가 제도적 안전장치와 지원책 마련을 더 미룬다면 지역 소아필수의료는 머지않아 제 기능을 잃게 될 것"이라고 경고했다.

이날 함께한 한동균 부회장(광주 남구 미래아동병원장)은 "소아청소년과 전문의뿐 아니라 간호사도 보호자 민원 부담 등으로 구하기 힘든 것이 소아청소년과 의료기관의 현주소"라며 "기존 의료진의 피로 누적과 인건비 상승에 따른 경영 압박 등 어려움이 한두 가지가 아닌 만큼, 정부가 지역 소아필수의료를 지키기 위해 적극 나서 주기를 간절히 바란다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com