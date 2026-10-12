'철판이냐, 숯불이냐' K-치킨벨트 '춘천'…'몸과 마음'이 편안한 미식 여행 속으로

◇국립 춘천숲체원은 춘천의 가을을 느끼기 좋은 곳이다. K-치킨벨트와 미식 콘텐츠와 만나 지역 관광의 숨은 매력을 발산한다. 사진=김세형

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'아재력(아저씨의 힘)'이란 게 있다. 아재력이 빛을 발하는 순간이 있으니, 많은 경험을 바탕으로 음식을 맛있게 먹는 방법을 잘 알고 있다는 것이다. 그럼에도 불구, 아재들 사이에서도 논쟁이 끊이질 않는 음식 중 하나가 닭갈비다. 원조, 깻잎 논쟁을 넘어 어떤 게 더 맛있는지에 대한 의견을 모으는 것 자체가 쉽지 않다. 닭갈비의 고장 춘천에서도 말이다. 엉뚱하게 닭은 튀겨야 제맛이라는 의견까지 나온다. 공통점을 찾자면 어떻게 먹든 닭요리는 맛있다는 것이다. 최근 춘천의 닭 요리는 하나의 미식 콘텐츠로 자리매김 중이다. 닭갈비가 농림축산식품부와 한식진흥원이 추진하는 '2026 K-미식벨트'의 한 축을 맡고 있는 이유다. 춘천시는 코레일관광네트웍스와 개발과 함께 10일부터 '2026 춘천시 K-치킨벨트' 여행상품도 내놨다. 몸과 마음이 편해지는 춘천만의 특별한 미식 여행이다.

◇춘천의 애니닭갈비는 철판 닭갈비파에게 좋은 미식 경험을 제공하는 곳이다. 기름을 사용하지 않고, 채소의 수분과 닭 본연의 기름만을 활용해 조리하는 만큼 담백한 맛이 일품이다. 사진=김세형

기름기 낮춘 특별함, 바비큐 구이의 매력

최근 가장 화끈한 여행 콘텐츠를 꼽자면 미식이다. K-컬처의 영향으로 K-푸드에 대한 관심이 세계적으로 높아졌다. 그러나 전문성 있는 요리를 하나의 콘텐츠로 활용, 지역 경제 활성화를 이끌어 내긴 쉽지 않았다. 이런 의미에서 춘천의 닭갈비는 특별한 미식 콘텐츠다. 닭갈비라는 음식의 지역색이 강하다. 닭갈비하면 춘천이 떠오르고, 닭갈비 골목도 있다. 전국 각지에서 즐길 수 있는 닭갈비지만, 춘천의 닭갈비에는 특별함이 있다. 브랜드화를 바탕으로 지역적 특산물을 활용하고 있다는 점이다. 특히 식탁에 앉아 함께 요리를 해 먹는 체험적 요소는 닭갈비를 미식 콘텐츠로 완성시킨다. 중국의 훠궈, 일본의 야키니쿠와 스키야키 등 직접 조리해서 먹는 체험적 요소의 음식 상품은 이미 상업성을 인정받았다. 식탁에 둘러 앉아 숯불에 직접 조리하는 바비큐는 한국의 독특한 식문화 중 하나로 분류되고 있기도 하다.

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춘천의 에니단닭갈비(구 현암막국수)는 철판 닭갈비파에게 안성맞춤인 곳이다. 양배추 등 채소에서 나오는 수분과 닭 본연의 기름만을 활용해 조리하는 만큼 담백한 맛이 일품이다. 단점이라면 조리 시간이 다소 길다는 것인데, 주인장이 직접 조리를 해주는 만큼 오랜 시간 닭갈비 본연의 맛을 즐기기엔 이만한 곳이 없다. 게다가 한국인이라면 빼놓을 수 없는 후식인 볶음밥은 바닥이 눌어 아삭한 식감이 잘 살아 있으니 빼놓지 말고 즐기는 것을 추천한다.

◇장호닭갈비는 춘천의 유명 닭갈비 전문점 중 하나로, 숯불 닭갈비파에게 좋은 선택지다. 소금, 고추장, 간장레몬 양념으로 제공되는 닭갈비는 초벌되어 제공된다. 사진제공=코레일관광네트웍스

장호닭갈비는 숯불파의 만족도가 높은 곳이다. 소금과 고추장 양념, 레몬간장 양념 등 다양한 메뉴의 닭갈비가 초벌돼 제공된다. 잘 익혀진 숯불 위에서 마지막 굽는 순간이 지나면 입속이 즐거운 시간이다. 닭갈비 외에 사이드 메뉴인 더덕무침을 구워 먹는 것도 별미다.

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춘천은 농림축산식품부와 한식진흥원이 추진 중인 'K-미식벨트' 사업의 닭 요리 부문의 한 축을 담당하고 있는 곳이다. 이른바 K-치킨벨트다. K-미식벨트는 전통 식문화, 지역의 이야기를 유기적으로 엮어 체류형 관광으로 잇는 것을 목표로 하고 있다. 춘천시는 코레일관광네트웍스와 최근 K-치킨벨트를 주제로 한 미식 여행을 선보였다. 춘천막국수닭갈비축제 기간에 맞춰 10월 16일에 출발하는 '춘천 하루 한 상(賞)'은 해당 프로그램을 취향에 따라 선택할 수 있도록 5개 코스로 구성했다. 1박 2일 체류형 상품 '춘천 하룻밤 한 상(賞)'도 있다. 10월 23~24일, 10월 30~31일 등 총 2회 운영되며 춘천의 풍경과 식재료, 미식과 체험을 차례로 경험하는 스토리텔링형 여행으로 구성했다. 춘천 K-치킨벨트의 가장 큰 특징으로는 고구마 수확과 디저트 만들기, 막국수 만들기, 전통주 시음 등 체험 프로그램이 포함됐다는 것이다. 전통주와 로컬 다이닝, 청년창업기업의 수제맥주와 닭갈비 퓨전요리 연계를 비롯해 국립춘천숲체원과 삼악산 케이블카 등 춘천의 숨은 매력도 확인할 수 있다. 춘천의 미식 여행은 코레일관광네트웍스와 춘천 관광포털을 통해 신청이 가능하다.

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송광석 코레일관광네트웍스 대표는 "춘천의 대표 미식자원이 지역 관광과 연결돼 새로운 체류형 여행 콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

◇춘천의 지시울 양조장은 자칫 닭갈비로 일원화 될 수 있는 미식 경험을 지역 전통주로 확장시킨다. 사진=김세형

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지역 양조장의 풍류, 자연의 멋

춘천의 K-치킨벨트는 미식을 넘어 '풍류'까지 더한 게 매력이다. 지역 탁주를 내세워 제대로 된 미식 경험을 완성한다. 미식 여행의 중간중간에 마주하는 전통주 한 잔은 몸과 마음을 편안하게 만들기 때문이다.

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◇지시울 양조장에서는 자체 브랜드인 전통주 화전일취를 테이스팅 할 수 있다. 사진=김세형

춘천의 전통 양조장인 지시울양조에선 전통주 '화전일취'를 즐기는 경험을 할 수 있다. 다양한 종류의 화전일취를 시음할 수 있고, 손수 만든 화전과 다양한 디저트는 입과 눈을 즐겁게 한다.

◇춘천 호수 양조장은 주인장이 직접 조리한 다양한 메뉴와 전통주를 함께 내어 놓는 곳으로, 예약제로 운영된다. 제철 식재료를 활용해 현지인들도 즐겨찾는다. 사진=김세형

호수양조장은 고급스러운 한정식과 전통주를 함께 내어놓는 곳이다. 예약제로 운영되는 만큼 일반인의 접근이 쉽지 않았지만, K-치킨벨트의 미식 코스 이용자라면 편하게 이용할 수 있다. 오이선을 비롯해 애호박 말이 등 제철 식재료를 사용해 만든 정갈한 먹거리와 직접 빚은 탁주의 한 상 차림은 이곳이 왜 지역민들의 사랑방 역할을 하고 있는지를 짐작케 한다.

◇감자아일랜드는 강원도의 주요 식재료인 감자를 현대적으로 재해석한 감자맥주를 비롯해 제철 채소 맥주, 닭갈비어, 닭갈비피자, 감자 치킨 등 다양한 메뉴를 선보이며 젊은이들의 입맛을 사로잡고 있다. 사진제공=코레일관광네트웍스

감자아일랜드는 춘천의 닭갈비를 새롭게 재해석한 공간이다. 춘천의 한 폐교회를 리모델링한 감자아일랜드는 강원도 지역 특산물인 감자를 활용한 닭갈비어를 비롯해 당근, 토마토 등 다양한 지역 식재료를 활용한 맥주를 선보이고 있다. 닭갈비가 아닌 치킨과 닭갈비 피자도 대표 메뉴다. 치킨의 경우 튀김옷에 감자를 활용해 더욱 바삭하면서도 고소한 맛이 일품이다.

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◇춘천막국수체험박물관은 막국수의 모든 것을 확인할 수 있는 동시에 직접 막국수 면을 뽑는 체험도 제공한다. 건물 외형은 막국수 면을 뽑는 막국수 면 틀과 가마솥을 모티브로 만들어졌다. 사진=김세형

K-치킨벨트는 단순한 미식 여행이 아니다. 소양강 스카이워크와 의암호 케이블카, 농촌체험마을, 국립춘천숲체원, 춘천막국수체험박물관 등의 체험 콘텐츠도 포함하고 있다. 춘천막국수체험박물관에선 막국수의 역사를 한눈에 볼 수 있고, 직접 막국수 면을 뽑아 막국수 요리를 맛볼 수 있도록 했다.

◇국립 춘천숲체원은 춘천 K-치킨벨트의 힐링을 담당하는 곳이다. 해먹체험부터 산길을 따라 걷는 트레킹을 즐길 수 있다. 사진=김세형

농촌체험마을 방문에서는 직접 고구마를 캐고 요리하는 시간을 제공하며, 국립춘천숲체원에선 산림욕을 즐기고 숲속 해먹 체험도 가능하다.

이규민 한식진흥원 이사장은 "최근 지역의 고유 음식은 미식 관광의 주요 테마인 동시에 한식의 관광 상품화라는 데 의미가 있다"며 "한식이 단순한 '먹거리'를 넘어 지속 가능한 문화콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com