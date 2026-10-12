제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌 성료…"매년 생각날 것 같은 단풍길, 안 올 수가 있나요"

◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 딸을 무등 태운 참가자가 숲길을 걷고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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스포츠조선이 주최하고 하이원리조트와 동부지방산림청이 후원한 '제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌'이 지난 금요일(9일) 정선군 소재 하이원리조트와 주변 화절령 운탄길에서 2500여 명의 트레커가 참석한 가운데 성공적으로 개최됐다. 스포츠조선이 건강한 가족 여가문화 제안을 위해 2007년 시작한 '하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌'은 올해로 18회를 맞았다. 회를 거듭할수록 참가자들의 만족도를 높이며 국내 명품 트레킹 행사로 자리매김했음을 증명했다. 푸르렀던 나뭇잎마다 울긋불긋 단풍이 물들고, 풍성한 계절의 청명한 날씨 속에 개최된 행사에는 서울·경기·대전·충청·부산·경상·전라·제주 등 전국 각지는 물론 한국에 거주하는 외국인 트레커들이 참석해 이를 실감케 했다. 올해는 가족 단위 참가자와 어린이 참가자가 늘어난 점이 눈에 띈다. 전국적으로 달리기에 대한 관심이 높아짐에 따라 트레일런을 즐기는 이들도 많았다.

◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 트레일러닝 참가자들은 이른 새벽부터 출발지에 모여 들어 트레일런 장비 점검과 함께 가벼운 몸풀기에 나섰고, 오전 7시 30분 출발 신호에 맞춰 가장 빠른 속도로 운탄고도의 가을을 즐겼다. 정선=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌 참가자들은 저마다 속도로 가을을 즐겼다. 시작은 트레일런이었다. 가장 빠르게 운탄고도의 가을을 즐긴 그룹이다.

◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 트레일러닝 참가자들이 워밍업을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

하이원리조트 마운틴 콘도 체크인센터에는 출발에 앞서 이른 새벽부터 트레일런 참가자 70여 명이 모여들었다. 이들은 가벼운 몸풀기와 함께 트레일런 장비를 점검하고, 주변에 마련된 트레일런 전문 브랜드 제품 등을 둘러봤다. 오전 7시 30분, 출발 신호와 함께 선두에 선 전문 트레일런 코치를 따라 시작된 트레일런은 초보자부터 전문가까지 모두 성공적으로 질주를 마쳤다.

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◇하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌의 트레일런에 참석한 정지영(여·만 37세·서울)씨.. 정지영씨는 가족과 함께 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌에 참가했다. 사진=본인제공

트레일런에 참여한 정지영(37·서울)씨는 "단풍길을 따라 뛰는 코스가 매우 훌륭했고, 대형 대회와 동일한 컨디션을 갖추고 있었다"며 "가족과 함께 참여했는데 아이들과 남편은 트레킹에 참여해 즐거운 시간을 보낼 수 있는 등 온 가족이 취향에 따라 다양한 프로그램을 즐길 수 있어 만족도가 높았다"고 말했다.

◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 원어민 강사가 진행한 키즈런 클래스에 참가한 어린이들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

본격적인 트레킹 행사에 앞서 가을을 즐긴 건 아이들이었다. 오전 8시 트레킹 출발 지점인 마운틴 광장에서는 키즈런이 한 시간가량 진행됐다. 원어민 강사와 함께한 키즈런 참가자 70여 명의 얼굴에는 단풍보다 어여쁜 색으로 웃음꽃이 피어났다.

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달리기 자세 교육부터 달리기 전 필요한 준비운동까지, 오랜 기간 취미로 달리기를 즐길 수 있도록 교육하는 데 초점을 맞췄고, 놀이 형태를 도입해 아이들의 몰입감을 높였다.

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◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 원어민 강사가 진행한 키즈런 클래스에 참가한 어린이들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 사진은 키즈런에 참석한 이제니양. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

키즈런에 참가한 이제니(8세·서울)씨는 "처음 해보는 장애물이 있어 어려웠지만, 원어민 선생님이 영어로 쉽게 설명해 줬고, 부모님이 사진도 많이 찍어 주시고 선물도 많이 받아서 즐거웠다"고 말했다.

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실제로 아이들이 참가한 키즈런 행사장 주변에서는 자신의 아이가 등장할 때마다 환호성이 터져 나왔고, 즐거운 추억을 함께하기 위한 열기가 뜨거웠다.

◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 힘차게 출발하는 트레킹 참가자들. 정선=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

본 행사인 트레킹 출발은 오전 10시부터 시작됐다. 하늘길 코스와 가족 코스 참가자들은 출발 신호와 함께 각각의 코스로 발길을 옮겼다. 하늘길 코스 참가자들은 마운틴 광장에서 출발해 도착지인 하이원 팰리스호텔 주차장까지 걸으며 가을을 즐겼고, 가족 코스 참가자들은 운탄고도 케이블카를 이용해 마운틴 탑에 도착한 뒤 마련된 코스를 따라 도착지로 향했다.

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◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 하늘길 도롱이연못에서 휴식을 취하는 참가자들. 정선=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

참가자들은 모두 색동옷을 입은 단풍과 바람을 타고 구르는 낙엽이 어우러진 하늘마중길, 도롱이연못, 운탄고도길을 걸으며 곳곳에서 만나는 만추의 정취 속에 행복한 추억을 함께했다.

◇지난 9일 강원도 정선 하이원리조트 하늘길 일대에서 제18회 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌이 열렸다. 가을 트레킹 즐기는 참가자들. 정선=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌 가족 코스에 참가한 정원주(39세·경기)씨는 "매년 참가하는 부모님의 소개로 7세와 4세 아이와 함께 올해 처음 참석하게 됐다"며 "트레킹 코스의 단풍이 아름다웠고, 가족과 함께 즐기기 좋은 인프라까지 갖추고 있어서 내년 가을에도 온 가족과 함께 하이원 하늘숲길 트레킹 페스티벌에 참석할 계획"이라고 말했다.

정선=김세형 기자 fax123@sportschosun.com