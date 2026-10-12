아내에게 성기 절단당한 남편, 재혼 원해…"여전히 사랑해"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 바람을 피우다가 아내에게 성기를 절단당한 브라질 남성이 출소한 전처와 다시 만나 재혼을 추진하고 있다.

테라 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 42세 남성 올리베이라는 전처 파리아스와 최근 관계를 회복하고 다시 결혼하는 방안을 논의하고 있다.

놀랍게도 이 커플은 충격적인 일을 겪었다. 파리아스가 전 남편 올리베이라의 성기를 절단한 것이다.

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사건은 지난 2023년 12월 브라질 상파울루주 아치바이아에서 발생했다. 당시 남편의 외도 사실을 알게 된 파리아스는 분노했고, 남편을 유인해 성관계를 하던 중 속옷으로 남편의 손을 묶은 뒤 면도날로 성기를 절단했다. 절단한 신체 부위는 변기에 버린 것으로 전해졌다.

파리아스는 이 사건으로 징역 4년 8개월형을 선고받았다. 이후 2025년 11월 조기 석방됐으며, 올리베이라는 그녀에게 다시 연락해 관계를 회복하고 싶다는 뜻을 전했다. 그는 전처를 여전히 사랑하며 함께했던 시간을 그리워했다고 밝혔다.

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올리베이라가 피해를 입은 뒤 겪은 고통은 신체적 상해에 그치지 않았다. 병원 의료진은 치료 방안을 검토하기 위해 상처 부위를 촬영했다. 의료진은 유사한 사례를 접한 적이 없어 치료에 참고할 목적으로 사진이 필요하다고 설명했고, 올리베이라는 의료 목적이라는 설명을 듣고 촬영에 동의했다.

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그러나 이후 해당 사진이 소셜미디어를 통해 유출됐다. 올리베이라는 자신의 신체 부위가 무단으로 공개되면서 추가적인 정신적 고통을 겪었다. 그는 사진 유출과 관련해 병원을 상대로 소송을 제기했고, 브라질 법원은 병원 측에 위자료 2만 헤알(약 540만원)을 지급하라고 판결했다. 현지 보도에 따르면 올리베이라는 이 배상금을 재혼 비용에 보태는 한편, 성기 보형물 마련에도 사용할 계획이다.

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끔찍한 폭력 사건으로 결별했던 두 사람이 다시 결혼을 추진하면서 현지에서도 이들의 사연이 관심을 모으고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com