거꾸로 식사법·파이버맥싱 트렌드에 '식이섬유' 재조명…간편 섭취·복합 배합 제품 출시 봇물

최근 식사 시 채소 등 식이섬유가 풍부한 식품을 먼저 먹는 '거꾸로 식사법'이 확산되면서, 식이섬유에 대한 관심이 높아졌다.

과거 배변 활동을 돕는 정도로 인식됐던 식이섬유가 혈당 관리와 체중 조절, 장 건강을 아우르는 웰니스 식품의 핵심 요소로 주목받고 있는 것.

식이섬유는 소화·흡수 속도와 포만감에 영향을 준다. 일부 수용성 식이섬유는 콜레스테롤 수치를 낮추는 데 도움을 줄 수 있고 장내 유익균의 먹이가 돼 장내 환경 개선에도 기여하는 것으로 알려져 있다.

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이 같은 관심은 식이섬유 섭취량을 늘리는 데 집중하는 '파이버맥싱(fibermaxxing)' 트렌드로도 이어지고 있다.

세계보건기구(WHO)는 성인의 만성질환 예방과 건강 증진을 위해 하루 최소 25g 이상의 식이섬유 섭취를 권장하고 있다. 우리나라의 경우 2025년 말 공개된 한국인 영양소 섭취기준에서 성인 남성의 하루 충분섭취량을 30g, 여성은 연령에 따라 20~25g으로 제시했다. 특히 50세 이상은 만성질환 예방을 위해 남성 30g, 여성 25g 이상을 유지하도록 개정됐다. 과일·채소 섭취량이 줄면서, 전체 연령대의 평균 약 64%가 충분섭취량에 미달했다는 점 등이 고려됐다.

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하지만 무조건 식이섬유를 많이 섭취하는 것이 능사는 아니다. 갑작스럽게 섭취량을 늘리면 장내 미생물의 발효 과정에서 가스가 과도하게 발생해 복부 팽만감이나 경련이 나타날 수 있다. 특정 식이섬유는 섭취 조건에 따라 철분·칼슘·아연 등 일부 영양소의 흡수에 영향을 줄 가능성도 있다. 따라서 충분한 수분을 섭취하고 식이섬유 섭취량을 서서히 늘리는 것이 중요하다는 것이 전문가들의 조언이다.

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관련 업계는 이러한 부담을 줄이면서 섭취 편의성과 영양 균형을 높이는 방향으로 제품을 차별화하고 있다. 함량 경쟁뿐 아니라 저당 설계, 장 건강을 고려한 복합 배합, 단백질 등 다른 영양소와의 조합, 섭취 편의성을 강조한 신제품을 출시하고 있는 것.

◇맥플랜 뉴트리션 드링크 3종. 사진제공=CJ웰케어

◇맥플랜 비움구미. 사진제공=CJ웰케어

◇맥플랜 데일리 프로틴 쉐이크. 사진제공=CJ웰케어

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CJ웰케어는 장내 미생물의 먹이로 활용되는 탄수화물 'MAC(Microbiota-Accessible Carbohydrates)'을 적용한 웰니스 브랜드 '맥플랜(MAC PLAN)'을 선보였다. 장내 미생물 생태계에 초점을 맞춘 MAC을 활용해 식이섬유를 일상에서 간편하게 섭취할 수 있는 쉐이크·구미·음료 등으로 구현했다는 설명이다. 단백질과 MAC을 배합한 '맥플랜 데일리 프로틴 쉐이크' 3종(초코·피넛버터·딸기요거트)과 MAC을 간편하게 섭취할 수 있는 '맥플랜 비움구미' 3종(푸룬·청사과·골드키위)을 출시한 데 이어, 최근에는 350㎖ 용량의 '맥플랜 뉴트리션 드링크' 3종(초코·아몬드·흑임자)을 추가했는데, 1병당 단백질 20g과 비타민·미네랄 14종, 아미노산 18종을 담고 당류를 넣지 않은 제로 슈거 설계를 적용했다.

◇덴마크 과일담은 가공유. 사진제공=동원F&B

동원F&B는 최근 과일을 갈아 만든 '퓨레'와 식이섬유를 더한 '덴마크 과일담은 가공유' 2종을 출시했다. 딸기·바나나우유 2종으로, 포만감 유지에 도움을 준다고 알려진 수용성 식이섬유가 각각 3.6g, 4.6g 들어있다. 각각 딸기 약 15개, 바나나 약 2개 분량에 해당하는 양이다. 또한 당류 함량은 시중 가공유 평균보다 약 40% 낮고, 지방 함량은 100ml당 2.3g인 저지방 제품이다.

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◇'리셋 효소' 2종. 사진제공=풀무원

◇'갈아만든 채소 클렌즈 토마토&당근'. 사진제공=풀무원

풀무원헬스케어는 고식이섬유 효소 제품과 채소 원물을 통째로 갈아 넣은 음료를 잇달아 선보이며 관련 제품군을 확대하고 있다. 최근 선보인 '리셋 효소' 2종(그린바나나·양배추&스펠트)은 1포당 1.8~2.2g의 소용량으로, 수용성 식이섬유인 치커리 추출물·난소화성말토덱스트린과 불용성 식이섬유인 당근 식이섬유·차전자피 등을 배합했다. 특히 양배추&스펠트 제품은 1박스 30포 기준 최대 8g의 식이섬유를 함유하며, 국산 양배추와 매실 분말을 활용하고 정제효소·착향료·보존료를 사용하지 않았다. 앞서 출시한 '갈아만든 채소 클렌즈 토마토&당근'은 국산 생토마토와 당근을 가열하지 않고 껍질째 갈아 넣어 원물의 맛과 식감을 살렸으며, 130㎖ 한 병에 식이섬유 5g을 담았다.

식이섬유 소재 개발도 활발하다. 삼양사는 지난 7월 미국 식품기술박람회 IFT에서 결정형 식이섬유 브랜드 '화이버노바(Fibernova)'를 처음 공개했다. 화이버노바의 핵심 소재인 '케스토스(Kestose)'는 프락토올리고당(FOS)을 99% 이상 함유한 결정형 식이섬유로, 장내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스 소재다. 입안에서 자연스럽게 녹는 특성을 바탕으로 분말 음료뿐 아니라 초콜릿·크림 등에도 활용할 수 있다. 삼양사는 화이버노바 외에 수용성 식이섬유인 난소화성말토덱스트린 브랜드 '화이버리스트'도 운영 중이다. 장 건강과 당류 저감, 식이섬유 강화 제품을 개발하려는 국내외 식품 제조사를 대상으로 소재 포트폴리오를 확대하고 있다는 설명이다.

업계 관계자는 "최근 수용성 식이섬유와 프로바이오틱스·포스트바이오틱스(미생물의 발효 대사산물) 및 프로틴을 함께 배합한 제품들이 속속 선보이고 있다"면서, "단순히 섬유질을 보충하는 데 그치지 않고 단백질 섭취와 당류 조절, 간편한 식사까지 함께 고려하는 제품들이 늘고 있다"고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com