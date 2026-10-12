"죽으려 떠난 남극에서 새삶 얻었다"…암 진단 60대 여성의 '기적'

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 갑상선암 진단을 받은 60대 중국 여성이 평생 꿈꿔온 남극 여행을 떠난 뒤 종양의 크기가 줄어든 사실을 확인해 화제를 모으고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 남서부 윈난성 쿤밍시에 살던 왕잉(67)씨는 2013년 정년퇴직을 앞두고 갑상선암 진단을 받았다. 학교에서 행정직원으로 일하던 그녀는 의료진으로부터 즉시 수술을 받으라는 강한 권고를 들었다.

오랫동안 야생 조류를 촬영해 온 왕씨에게 암 진단은 큰 충격이었다. 그녀는 당시를 떠올리며 "죽게 된다면 멀리 떨어진 곳에서 죽고 싶었다. 수술은 절대 받고 싶지 않았다"고 말했다.

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왕씨는 결국 평생의 소원이었던 남극 여행을 결심했다. 목표는 펭귄을 촬영하는 것이었다. 한 달간 이어지는 여행에는 약 15만 위안(약 3000만원)이 들었다. 저축한 돈만으로는 비용을 충당하기 어려워 어머니의 도움까지 받아 여행 경비를 마련했다.

남극에 도착한 왕씨가 가장 찍고 싶었던 장면은 어미 펭귄이 새끼에게 먹이를 주는 순간이었다. 다른 관광객들이 추위를 피해 자리를 떠난 뒤에도 그녀는 영하 10도의 기온과 강풍, 폭설 속에서 오랫동안 촬영을 이어갔다.

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마침내 먹이를 구하러 나갔던 어미 펭귄이 돌아와 새끼에게 먹이를 주는 모습을 카메라에 담았다. 왕씨는 "그 소중한 순간을 사진으로 찍었다. 정말 행복했다"며 "함께 걸으며 집을 찾아가는 펭귄들을 보면서 큰 감동을 받았다"고 말했다.

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여행을 마치고 돌아온 왕씨는 병원을 찾아 검사를 받았다. 그런데 한 달 전 검사 때보다 종양의 크기가 줄어든 것으로 나타났다. 의료진은 당장 수술을 받을 필요는 없다고 판단했으며, 대신 상태를 면밀히 관찰해야 한다고 설명했다.

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왕씨는 이번 여행이 삶에 대한 희망을 되찾는 계기가 됐다고 밝혔다. 이후 그녀는 조류 사진 촬영에 시간과 돈을 쏟으며 세계 곳곳을 여행했다. 지금까지 30개국 이상을 방문했고, 고가의 사진 장비를 마련하는 데 연금도 사용한 것으로 전해졌다. 올해와 내년에는 미국과 페루, 아프리카 일부 국가를 방문할 계획이다.

그녀는 "많은 곳을 여행하고 다양한 모습을 보면서 삶의 변화를 받아들이게 됐다"며 "이제는 예전 같으면 신경 썼을 일도 크게 문제 삼지 않게 됐다"고 말했다.

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왕씨의 사연은 중국 소셜미디어에서도 관심을 끌었다. 네티즌들은 "심리적 안정과 충분한 휴식이 건강에 긍정적인 영향을 줬을 듯하다", "암 환자에게 희망을 주었지만 무작정 따라하는 건 위험하다", "역시 병은 마음에서 오는 것 같다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com