'2026 핑크런' 마무리…5천여 명 함께 유방 건강 인식 확산

-참가비 전액 저소득층 유방암 환우를 위해 기부, 선한영향력 -10월 유방암 예방의 달 맞아 5,000여명과 함께 달린 핑크리본캠페인

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유방암 조기 발견의 중요성과 유방 건강에 대한 인식 향상을 위한 국내 최대 규모의 핑크리본 캠페인 러닝 축제 "2026핑크런"이 참가자 5,000여명의 뜨거운 호응 속에 성황리에 마무리되었다.

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이번 2026핑크런은 한국유방건강재단, 한국유방암학회, 대한암협회, 서울시여성가족재단이 공동주최하여 나눔과 연대의 의미를 한층 강화했다. 시민들의 적극적인 참여로 참가비는 212,400,000원으로 집계되었으며, 참가비 전액 한국유방건강재단에 기부되어 저소득층 유방암 환우 지원 및 유방암 예방 교육 사업 등에 사용될 예정이다.

2001년 제1회 대회를 시작해 올해로 26회째를 맞이하였고, 유방 건강에 대한 유용한 정보를 제공하고, 자가 검진 및 정기 검진의 중요성을 널리 알리기 위해 기획되었다. 순한 마라톤 참가를 넘어, 유방암 환우는 물론 일반 시민들이 함께 뛰고 건강을 나누며 사회에 긍정적인 영향을 미치는 대표적인 참여형 펀드레이징 이벤트로 자리매김했다.

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우포스, HK이노엔, 그린푸드메이커(한포유), 린데코리아, 마스토체크, 메디쏠라, 베베쿡, 샘표, 성주재단, 우먼타임스, 이브네, 종근당건강, 칠갑농산, 쿤달, 타올쿤, 티젠, 파인투데이코리아(치노), 쿨박사등 다양한 분야의 18개 기업 및 기관이 적극적인 후원과 협력을 통해 현장 이벤트와 풍성한 프로그램을 제공하였다.

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특히 참가 기념 티셔츠는 우포스가 함께 참여하여 참가자 전원에게 제공되었으며, 이는 단순한 기념품을 넘어 2026핑크런의 나눔의 의미를 함께 공유하였다.

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노동영 이사장은 "올해도 변함없이 2026 핑크런에 동참해 주신 5,000여명의 참가자와 적극적인 후원을 아낌없이 지원해 주신 기업들에 깊이 감사드린다. 앞으로도 모든 여성이 유방암으로부터 자유롭고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 유방 건강 인식 개선과 환우 지원 사업에 최선을 다하겠다."라고 밝혔다.

한국유방건강재단은 유방암 환우를 위한 치료비 지원과 정서적 지원과 유방암 예방과 조기 발견을 위한 교육과 캠페인, 연구활동으로 모든 이들의 건강과 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있는 비영리 공익 재단이며 다양한 프로그램과 캠페인을 통해 유방암 예방과 환우 지원에 노력하고 있다.

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주요 사업은 수술치료비 지원, 유방건강교육, 홍보계몽사업&핑크리본캠페인(핑크런), 핑크투어, 커뮤니티 지원 사업 등을 진행하고 있다.

한국유방건강재단의 다양한 사업과 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.