"호랑이 앞에서 엎드려 기도"…동물원서 20대 참변, 기이한 행동

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 야생동물공원에서 호랑이 우리에 들어간 20대 남성이 공격을 받아 숨진 가운데 남성이 우리에 들어가기 전 호랑이 앞에서 무릎을 꿇고 기도하듯 몸을 숙이는 등 이해하기 어려운 행동을 했다는 주장이 나왔다.

데일리메일 등 현지 매체들에 따르면 지난 10일(현지시각) 오후 1시 30분쯤 잉글랜드 사우스요크셔주에 있는 요크셔 야생동물공원의 호랑이 우리 안에서 20대 초반 남성이 들어간 모습이 목격됐다.

목격자들은 남성이 우리 안으로 내려가려 했고, 한 여성이 그를 붙잡아 끌어올리려 했지만 막지 못했다고 전했다.

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남성은 이어 우리를 둘러싼 높은 울타리를 넘어 약 3.6m 아래로 뛰어내린 뒤 호랑이가 있는 공간으로 들어간 것으로 전해졌다.

한 목격자는 남성이 우리 안에서 휴대전화로 사진을 찍는 듯한 행동을 하다가 바닥에 엎드려 기도하기 시작했다고 말했다. 이어 남성이 네 발로 엎드린 채 호랑이를 향해 몸을 숙이고 두 팔을 벌렸다는 주장도 나왔다. 마치 호랑이가 자신에게 다가오기를 기다리는 것처럼 보였다는 것이다.

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한 목격자는 당시 상황에 대해 "그는 호랑이를 향해 두 팔을 크게 벌리고 있었다"며 "호랑이가 다가와 공격하기 시작하자 남성은 저항하며 비명을 질렀다"고 말했다. 이어 "마지막으로 본 장면은 호랑이가 남성의 목 부위를 공격하는 모습이었다"고 덧붙였다.

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일부 목격자는 남성의 행동이 종교 의식처럼 보였다고 추정했지만, 남성이 왜 그런 행동을 했는지는 확인되지 않았다.

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공격 이후 구조대원들이 출동해 남성을 살리기 위해 응급처치를 했지만, 그는 결국 현장에서 사망 판정을 받았다. 사고 당시 우리 주변에는 가족 단위 관람객도 있었던 것으로 알려졌다.

동물원 측 관계자는 사육사들이 남성을 구하기 위해 할 수 있는 모든 조치를 했으며 직원들도 큰 충격을 받았다고 전했다. 경찰은 사고 경위를 조사하고 있으며, 온라인에 유포되는 현장 영상의 공유를 자제해 달라고 요청했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com