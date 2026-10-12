2200만원짜리 전기차 나온다…'달걀 깨지지 않던' 시트로엥 '2CV' 부활

사진출처=시트로엥

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[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스 자동차 브랜드 시트로엥이 대표적인 클래식 자동차 '2CV'를 전기차로 되살린다. 1948년 처음 등장해 세계적으로 사랑받았던 소형차가 약 40년 만에 새로운 모습으로 돌아오는 것이다. 목표 가격은 약 1만 5000유로(약 2200만원)로, 복고풍 디자인과 합리적인 가격을 앞세워 전기차 시장 공략에 나선다.

영국 매체 데일리메일은 시트로엥이 2026년 파리 모터쇼에서 전기차 콘셉트 모델인 '2 CV 콘셉트'를 공개했다고 11일(현지시각) 보도했다. 양산 모델은 2028년까지 선보일 계획이며, 유럽에서 생산하고 가격은 1만 5000유로 안팎에서 시작하는 것을 목표로 한다. 다만 실제 판매 가격과 세부 사양은 확정되지 않았다.

2CV는 1948년 파리 모터쇼에서 처음 공개된 소형차다. 프랑스 농민들이 울퉁불퉁한 농로를 달리면서도 달걀 바구니를 깨뜨리지 않고 운반할 수 있도록 설계됐다는 일화로 유명하다. 구입 비용이 저렴하고 연료 효율이 높으며, 누구나 쉽게 정비할 수 있는 차를 만들겠다는 취지에서 개발됐다.

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둥글고 소박한 외형 때문에 '깡통 달팽이'라는 별칭도 얻었다. 2CV는 1990년 생산이 종료될 때까지 세계적으로 510만대 이상 판매됐으며, 밴 모델도 약 120만대에 달했다. 파생 모델까지 포함하면 생산량은 900만대를 넘는 것으로 알려졌다.

이번에 공개된 콘셉트카는 원형 헤드램프와 둥글게 부풀어 오른 휠 아치, 곡선형 지붕 등 기존 2CV의 특징을 현대적으로 재해석했다. 차체 길이는 3.76m로, 오리지널 모델보다 약 10㎝ 짧다. 무게도 1t 미만을 목표로 해 배터리 부담과 제조 비용을 줄이도록 설계됐다.

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실내 역시 단순함을 강조했다. 일반적인 대시보드 대신 8인치 인포테인먼트 화면을 적용하고, 탈착식 수납 바구니와 패브릭 손잡이 등 독특한 요소를 배치했다.

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주행거리는 약 150마일(약 241㎞) 수준이 될 것으로 보인다. 시트로엥은 유럽에서 논의 중인 소형 전기차 관련 규정에 맞춰 차량을 개발할 계획이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com