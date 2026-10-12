카카오, 전통시장 상점가 활성화 유공포상서 '국무총리표창' 수상

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카카오가 '2026년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상' 시상식에서 국무총리 표창을 받았다고 12일 밝혔다. 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 시장·상인과 지원기관·단체 등을 대상으로 지역 상권 활성화에 기여한 공로를 인정해 표창하며, 올해는 지난 9일 충남 공주 아트센터고마에서 열렸다.

카카오는 '프로젝트 단골'을 통해 전통시장과 상점가 소상공인의 디지털 역량을 높이고, 지역 상권 활성화를 지원해 온 공로를 인정받았다.

'프로젝트 단골'은 소상공인이 디지털 서비스를 활용해 고객과 꾸준히 소통하고 스스로 성장할 수 있도록 돕는 카카오의 상생 프로그램이다. 2022년부터 소상공인시장진흥공단, 지역 상인회, 협력기관 등과 함께 현장 맞춤형 교육과 마케팅 지원을 이어왔다.

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표창에는 카카오가 2016년부터 운영해온 '카카오 클래스'도 공적을 인정받았다. 카카오 클래스는 카카오 실무진과 전문 강사진이 실무 중심 교육을 시행, 실질적인 매출 성장과 사업화를 이끌어내는 교육 과정이다. 소상공인 및 창업자의 디지털 역량을 강화하고, 온라인 판로 개척을 지원하는 대표적 교육 사업으로 현재까지 7000여 명을 지원했다.

양현서 카카오 카카오 상생사업 성과리더는 "카카오의 기술과 서비스를 활용해 소상공인이 고객과 꾸준히 관계를 쌓고, 지역이 스스로 성장할 수 있도록 상생 활동을 이어가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com