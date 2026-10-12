'절대 안전' 대한항공-아시아나항공, 통합 조종사 안전회의 개최

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대한항공과 아시아나항공이 통합 항공사 출범을 앞두고 통합 조종사 안전회의를 12일 개최했다.

대한항공에 따르면 통합 조종사 안전회의는 '하나되어 이루는 절대 안전'을 주제로 '목적지까지 안전하게 운항한다'는 양사 운항승무원의 공통 사명을 재확인하기 위해 마련됐다. 통합 대한항공이 지향하는 핵심 가치인 '상호 존중'과 '수평적 소통'을 기반으로, 서로 다른 운항 환경에서 비롯된 문화 격차를 허물고 단단한 팀워크를 구축하는 등 통합 이후 나아가야 할 방향을 공유했다. 통합 항공사 기준에 맞춰 재정립한 운항 절차와 훈련 방식을 준수한다는 행동 규범도 강조했다. 대한항공과 아시아나항공은 단일화된 안전 표준(One Standard)을 완벽하게 정착시키기 위해 현장에서 발생할 수 있는 운항 절차상 미세한 차이까지 선제적으로 점검한다는 계획이다. 통합 조종사 안전회의를 11월 13일까지 서울 강서구 대한항공 본사에서 총 22회에 걸쳐 진행되며, 참석 대상은 대한항공 및 아시아나항공 전체 운항승무원이다.

김해룡 대한항공 운항본부장은 "상호 존중과 자유로운 소통은 대한항공이 수십 년간 다져온 가장 강력한 안전 장비"라며 "검증된 대한항공의 선진 안전 문화를 바탕으로 양사 승무원들이 하나의 팀(One Team)으로 완벽히 융합, 전 세계 승객들이 가장 안심하고 선택할 수 있는 글로벌 항공사로 자리매김 할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com