이혼 12일 만에 다른 남성 아이 낳은 여성…전 남편 "정신적 피해 배상" 요구

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만 여성이 남편과 이혼한 지 불과 12일 만에 다른 남성의 아이를 출산한 사실이 알려져 충격을 주고 있다.

친자 확인 검사 결과 아이의 생물학적 아버지는 남편이 아닌 다른 남성으로 확인됐다. 법원은 여성이 혼인 관계가 유지되던 기간에 다른 남성과 부적절한 관계를 맺어 남편의 배우자로서의 권리를 침해했다고 판단하고, 두 사람이 공동으로 40만 대만달러(약 1700만원)를 배상하라고 판결했다.

연합보와 현지 매체들에 따르면 대만 신주시에 거주하는 남성 A씨는 2018년 12월 아내 B씨와 결혼해 자녀를 뒀다. 두 사람은 점점 관계가 악화했고, 지난해 2월부터 별거했다. 이후 이혼 문제를 논의한 끝에 올해 3월 18일 정식으로 이혼했다.

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이 과정에서 A씨는 이혼 전부터 아내가 다른 남성 C씨와 함께 살면서 친밀한 관계를 이어 왔다고 폭로했다.

B씨는 이혼한 지 12일 만에 아들을 출산했다. 출생 신고 당시 아이의 아버지란에는 A씨의 이름이 기재돼 있었지만, 이후 B씨와 C씨가 자발적으로 친자 확인 검사를 진행한 결과 아이는 C씨의 친자로 확인됐다.

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A씨는 C씨가 아내가 기혼자라는 사실을 알면서도 동거하고 아이까지 낳아 자신의 혼인 관계를 침해했다고 주장했다. 그는 이로 인해 심각한 정신적 고통과 모욕감을 겪었다며 B씨와 C씨에게 총 100만 대만달러(약 4200만원)의 손해배상을 청구했다.

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B씨는 법정에서 남편의 채무 문제 때문에 집을 떠날 수밖에 없었다고 반박했다. B씨는 채권자들의 추심을 피하기 위해 별거를 시작했으며, 두 사람은 오랫동안 이혼을 논의해 왔다고 주장했다. 이미 부부 사이에 애정이 사라진 상태였기 때문에 남편이 주장하는 정신적 피해도 사실과 다르다는 입장이었다.

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반면 C씨는 재판에 출석하지 않았고 별도의 서면 답변도 제출하지 않았다.

법원은 부부가 별거하고 혼인 관계가 사실상 악화했더라도 정식으로 이혼하기 전까지는 법률상 부부 관계가 유지된다고 지적했다.

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이에 재판부는 B씨와 C씨의 관계가 기존의 혼인 갈등을 더욱 심화시켰으며, 두 사람의 행동이 A씨의 배우자로서의 권리를 침해했다고 판단, B와 C씨가 공동으로 손해를 배상할 책임이 있다고 결정했다. 배상금은 40만 대만달러로 책정됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com