"글로벌 시장 공략"…동국제약, 'DK Centellian'으로 사명 변경 추진

◇동국제약 청담동 본사. 사진제공=동국제약

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동국제약이 글로벌 시장 공략을 위해 'DK Centellian(DK 센텔리안)'으로 사명 변경을 추진한다.

동국제약은 12일 열린 이사회에서 이같은 내용을 결의하고, 사명 변경을 위해 정관 일부 변경을 목적으로 하는 임시주주총회를 11월 27일 소집한다고 금일 공시했다.

그동안 국내 의약품 중심의 사업을 지속해 온 동국제약은 향후 치료와 예방 분야는 물론 Health & Beauty 영역으로의 사업 확장과 함께 글로벌 시장을 향한 Science based health and beauty를 지향하는 의지와 비전을 담은 사명변경을 추진한다고 밝혔다.

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동국제약 관계자는 "'DK'에는 58년간 동국제약이 걸어온 시간과 과학적 신뢰 그리고 앞으로도 변하지 않을 기업의 뿌리를, 'Centellian'에는 축적된 전문성을 바탕으로 더욱 새롭고 미래 지향적인 가치를 만들어가겠다는 의지를 담았다"며, "새로운 미래에 예방과 치료 영역은 물론 Health와 Beauty를 아우르는 더 넓은 사업 영역으로, 세계의 고객들과 만나기 위해 사명 변경을 추진하고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com