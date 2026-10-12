"여성들, 잘생긴 남자만 보는 게 아니다"…매력적인 여성을 오래 보는 이유

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 매력적인 사람에게 시선이 머무는 것은 남녀 모두에게 나타나지만, 시선이 향하는 대상에는 차이가 있다는 연구 결과가 나왔다.

여성은 성별이나 성적 지향과 관계없이 매력적인 남성과 여성의 얼굴을 모두 오래 바라보는 경향을 보인 반면, 남성은 자신이 성적으로 끌리는 성별의 매력적인 얼굴에 더 오래 시선을 두는 것으로 나타났다.

네덜란드 위트레흐트대 연구진은 일반인 102명을 대상으로 얼굴을 바라보는 시간과 위치를 측정, 연구 결과를 국제 학술지 '진화와 인간행동(Evolution and Human Behavior)'에 게재했다.

Advertisement

연구진은 시선 추적 장비를 이용했으며 참가자들에게 매력적인 남녀의 얼굴과 상대적으로 매력도가 낮은 얼굴을 나란히 보게 했다.

연구진은 참가자들이 처음 시선을 돌리는 순간에는 뚜렷한 차이가 나타나지 않았다고 설명했다. 그러나 얼굴을 계속 바라보는 시간에서는 성별에 따른 차이가 드러났다. 여성은 매력적인 남성과 여성의 얼굴을 모두 오래 바라봤지만, 남성은 자신의 성적 선호에 부합하는 성별의 매력적인 얼굴을 더 오래 보는 경향을 보였다.

Advertisement

여성의 시선이 남성과 다른 이유에 대해 연구진은 "매력적인 상대를 잠재적 연애 대상으로 살펴보는 것뿐 아니라, 같은 성별의 다른 사람과 자신을 비교하는 과정도 영향을 미칠 수 있다"고 설명했다.

Advertisement

연구진은 연애 중인지도 살펴봤다. 그 결과 연인이나 배우자가 있는 사람이라고 해서 자신이 매력을 느끼는 상대의 얼굴을 덜 오래 바라본다는 뚜렷한 증거는 나타나지 않았다. 즉, 연애 중이더라도 다른 사람의 매력적인 얼굴에 시선이 간다는 것이다.

Advertisement

연구진은 다만 연구 참가 인원이 적은 만큼, 향후 추가 연구가 필요하다고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com