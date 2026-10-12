한샘, 전동 리클라이너 소파 신제품 ‘타임리스와 노브’ 출시

제공=한샘

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한샘이 지난달 전동 리클라이너 소파 신제품 '타임리스'와 '노브'를 선보였다.

두 제품은 리클라이너 특유의 부피감을 줄인 간결한 디자인에 정교한 착석감과 편의 기능, 엄격한 품질 검증을 더한 것이 특징이다.

한샘은 2013년 국내 홈 인테리어 브랜드 최초로 전동 리클라이너 소파를 선보인 이후 13년간 축적한 개발 노하우를 바탕으로 신제품을 개발했다.

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특히 기획 단계부터 고객 200명이 참여하는 필드 테스트를 진행해 실제 주거 환경에서의 사용 패턴과 체형별 데이터를 반영했다.

디자인은 로우백 구조를 적용해 헤드레스트를 낮추면 일반 소파처럼 간결하게 연출할 수 있도록 했다.

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'타임리스'는 세로 절개선을 최소화하고 와이드 치맛단을 적용해 매끄러운 실루엣을 구현했으며, 레드빈과 화이트 두 가지 색상으로 출시된다.

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'노브'는 직선적인 디자인과 더블 파이핑 마감으로 모던한 분위기를 강조했으며, 도브 그레이와 화이트 중 선택할 수 있다.

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착석감과 편의 기능도 강화해 프리미엄 매트리스에 사용되는 그라데이션 포켓스프링과 고밀도 메모리폼을 적용해 부드러운 쿠션감과 안정적인 지지력을 구현했다.

한국인 표준 체형 데이터를 반영해 좌방석 높이를 설계했으며, 두 제품 모두 헤드레스트와 좌방석을 독립적으로 조절하는 투모터 시스템과 벽에 가까이 배치할 수 있는 제로월 하드웨어를 탑재했다.

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팔걸이 바깥쪽 스위치에는 C타입, A타입 충전 포트와 로봇청소기 진입이 가능한 플로팅 다릿발도 적용했다.

품질과 안전성 검증도 강화했다.

한샘은 한국인정기구(KOLAS) 공인인증을 받은 자사 연구소에서 하드웨어, 좌방석, 가죽, 목재 등을 대상으로 품질 및 안전성 검사를 진행했다.

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핵심 리클라이너 하드웨어는 100kg의 하중을 올린 상태에서 2만 5,000회 반복 작동성 테스트를 통과하며 하드웨어의 뛰어난 내구성을 입증했다.

가죽은 이탈리아 펠레밀라노사의 두께 1.6~1.8mm 천연 황소 가죽을 사용했으며, 유해물질 검사에서 국가기술표준원(KATS) 안전기준 적합 판정을 받았고, 내부 목대에는 친환경 E0 등급 자재를 적용했다.

한샘 관계자는 "리클라이너는 편안함을 위해 디자인을 양보해야 한다는 인식을 바꾸는 데 집중했다"며 "앞으로도 일반 소파처럼 공간에 자연스럽게 어우러지면서 리클라이너 본연의 기능과 품질을 갖춘 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.