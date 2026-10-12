꿈에서 본 숫자로 복권 33억원 당첨…"두 번째 구매에 대박"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 꿈에서 본 숫자로 복권에 당첨, 30억원이 넘는 돈을 받게 된 남성의 사연이 공개돼 화제다.

더 스타 등 외신들에 따르면 말레이시아 사라왁주에 사는 54세 인테리어 공사업자 A는 지난 9월 26일(현지시각) 추첨한 '토토 4D 잭팟 1(Toto 4D Jackpot 1)' 복권에서 1016만 9557링깃(약 33억원)을 받는 행운을 얻었다. 당첨 번호는 8622와 5765였다.

두 자녀를 둔 이 남성은 꿈에서 영감을 얻어 해당 번호를 선택했다고 밝혔다. 그는 스포츠토토 복권을 30년 넘게 구매해 온 단골 고객으로, 평소 토토 4D 잭팟에 매주 약 50링깃(약 1만 6000원)을 써왔다.

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당첨 복권을 구매한 날에도 특별한 계획이 있었던 것은 아니었다. 그는 인테리어 공사 현장 인근 식당에서 점심을 먹던 중 식당 옆에 있는 스포츠토토 판매점을 발견했다. 마침 이전에 선택했던 번호가 떠올라 다시 구매하기로 했다.

그는 "이 번호로 복권을 산 것은 두 번째였다"며 "이렇게 큰 당첨금을 가져다줄 것이라고는 전혀 예상하지 못했다. 아직도 실감이 나지 않는다"고 말했다.

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그날 밤 스포츠토토 공식 홈페이지에서 추첨 결과를 확인한 그는 다음날 차분하게 당첨금을 수령했다.

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그는 당첨금을 현명하게 관리하고 일부는 자녀들의 미래를 위해 따로 마련해 둘 생각이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com