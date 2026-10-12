제주항공, 탑승객 1000만 돌파…일본·중국 노선 성장세 이끌어

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제주항공이 지난 9월 기준 누적 탑승객 수 1000만명을 넘어섰다고 12일 밝혔다. 국적 저비용항공사 중 가장 빠른 속도다.

제주항공에 따르면 국토교통부 항공정보포털시스템 기준 올해 1~9월 제주항공 총 탑승객은 1012만8500여 명(국내선 364만2300여 명, 국제선 648만6200여 명)이다. 지난헤 1~9월 누적 탑승객 895만5900여 명보다 13.1%(117만2600여 명) 증가한 수치다.

탑승객 수 증가는 일본과 중국 노선 증편 및 신규 취항 등을 통한 탄력적인 운영의 영향을 받았다.

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지난 5월 인천~도쿄(나리타)·후쿠오카, 부산~오사카 노선 증편에 이어 6월 11일 주 7회(매일) 일정으로 인천~고베 노선에 신규 취항했으며, 7월과 8월에는 여름 휴가철 수요에 맞춰 인천~나고야/마쓰야마 노선도 증편했다. 중국 노선은 인천~웨이하이(3월)/옌지(7월)/칭다오(9월) 노선 증편과 9월에 부산~구이린 노선 신규 취항과 인천~구이린 노선에서 운항을 재개했다.

올해 1~9월 일본 노선 탑승객은 지난해 같은 기간 286만9500여 명보다 29.1% 늘어난 370만3200여 명을 기록했으며, 중국 노선 탑승객은 43만4300여 명에서 34.1% 증가한 58만2400여 명에 달했다. 탑승객은 인천~오사카 노선이 63만3600여 명으로 가장 많았으며 인천~도쿄(나리타) 61만8700여 명, 인천~후쿠오카 44만8100여 명, 부산~오사카 21만2000여 명, 인천~나고야 20만3400여 명 순으로 조사됐다.

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제주항공 관계자는 "내년에도 시장 수요를 면밀히 살피고 효율적인 노선 운영을 통해 고객 선택지를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다. <끝>

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com