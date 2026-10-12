신세계프라퍼티, '스탈릿 성수N'에 푸드라운지 선보여

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신세계프라퍼티가 '스탈릿 성수N'에 저층부 F&B 공간 '스탈릿 푸드라운지'를 선보인다.

12일 신세계프라퍼티에 따르면 스타릿 성수N은 캡스톤자산운용이 매입한 신규 오피스 자산이다. 저층부(지하 1층~지상 1층)에는 리테일 시설인 '스탈릿 푸드라운지'가 조성되며, 지상 3층부터 11층까지는 신세계그룹 계열사인 G마켓이 사옥으로 사용한다. 스타릿 성수N은 북성수 지역 역시 넓은 부지를 기반으로 대형 오피스 시설 개발이 활발히 이뤄지며 업무 클러스터로 주목받고 있다.

신세계프라퍼티는 입지와 사업성을 높게 평가해 전략적 투자자로 참여하는 동시에 자사 브랜드인 '스탈릿' 명칭과 콘셉트를 적용해 오피스와 리테일이 결합된 차별화된 공간을 구현했다. 리테일에 특화된 기획·디자인 역량을 바탕으로 '스탈릿 푸드라운지'를 기획·조성해 라이프스타일 오피스로 차별화함으로써 자산 가치도 높였다.

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'스탈릿 푸드라운지'는 오피스 입주사뿐 아니라 인근 직장인과 주민, 성수 방문객까지 이용할 수 있도록 구성해 오피스의 편의 기능을 넘어 일상적인 식사와 만남, 휴식 수요까지 제공한다.

1층에는 스타벅스와 베이커리 카페 '왓어브레드'가 들어선다. 지하 1층에는 외부에서 바로 출입할 수 있는 오픈형 푸드홀과 약 300석 규모의 공용 좌석, 휴게 공간 등을 마련했다. 푸드홀에는 한식부터 중식, 일식, 베트남 음식까지 다양한 메뉴를 선보이는 총 11개 매장이 입점한다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com