필리핀, 해양 관광 자원 경쟁?? 입증…2026 WTA '아시아 최고의 다이빙 여행지' 선정

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필리핀이 해양 관광 자원과 세계적인 휴양지로서의 경쟁력을 인정받았다. 최근 열린 '2026 월드 트래블 어워즈(World Travel Awards, WTA)'에서 8년 연속 '아시아 최고의 다이빙 여행지(Asia's Leading Dive Destination)'로 선정됐다.

12일 필리핀 관광부에 따르면 지난 9월 27일 몰디브 크로스로드(CROSSROADS Maldives)에서 개최된 '2026 WTA 아시아·오세아니아·인도양 갈라 시상식'에서 필리핀이 총 6개 부문을 수상했다.

필리핀은 올해 '아시아 최고의 다이빙 여행지' 8년 연속 수상과 함께 '아시아 최고의 해변 여행지(Asia's Leading Beach Destination)'에 통산 9번째 선정됐고, '아시아 최고의 섬 여행지(Asia's Leading Island Destination)' 부문에서도 3년 연속 수상했다.

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필리핀의 대표 휴양지 보라카이(Boracay)는 '아시아 최고의 럭셔리 섬 여행지(Asia's Leading Luxury Island Destination)'에 3년 연속 선정됐고, 필리핀 관광부는 '아시아 최고의 관광청(Asia's Leading Tourist Board)' 부문에서 통산 4번째 수상의 영예를 안았다.

뿐만 아니라 팜팡가주 산페르난도시(City of San Fernando, Pampanga)는 필리핀 최초로 '아시아 최고의 문화 도시 여행지(Asia's Leading Cultural City Destination)'에 선정됐다.

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디타 앙가라-마타이(Dita Angara-Mathay) 필리핀 관광부 장관은 "수상을 통해 얻은 성과를 바탕으로 2027년에는 다이빙을 필리핀의 핵심 관광 상품 중 하나로 더욱 발전시키고자 한다"며 "주요 다이빙 여행지로의 접근성과 교통·물류 편의를 개선하고, 필리핀 전역의 뛰어난 해양 및 자연 관광 자원을 알리기 위한 홍보 활동을 강화할 계획"이라고 말했다. 이어 "국내외 여행객 모두의 안전과 보안을 강화하는 동시에 다이빙 및 해변 관광지에서 근무하는 관광업계 종사자들의 교육과 역량 강화에도 지속적으로 투자할 것"이라며 "효율적인 관광 서비스와 여행지 간 연결성 개선을 통해 다이빙을 비롯한 다양한 수상 액티비티를 더욱 안전하고 편리하게 즐길 수 있는 관광 환경을 조성하는 게 목표"라고 강조했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com