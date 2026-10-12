KT&G, 청년 창압 지원 '상상스타트업캠프' 성과공유회 개최

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KT&G가 최근 청년 창업가를 발굴·육성하는 상상스타트업캠프 프로그램의 성과공유회를 개최했다고 12일 밝혔다.

KT&G에 따르면 상생스타트업 성과공유회는 지난 6월 선발된 '상상스타트업캠프 10기' 소속 10개 팀이 약 4개월간 전문가 멘토링, 역량교육 등을 거쳐 완성한 사업 모델과 성과를 공유하는 형태로 진행됐다. 참가팀들은 현장에 참석한 벤처투자자들을 대상으로 사업 모델과 미래 비전을 발표하는 등 투자 유치의 기회를 가졌으며, 상호 교류를 통해 네트워크를 강화했다. 전문가 평가를 통해 우수팀으로 선정된 상위 3개 팀에는 투자 전문가들의 일대일 맞춤형 투자유치 전략자문도 제공됐다.

올해는 '상상스타트업캠프'의 출범 10주년을 맞아 프로그램과 함께한 지난 10년간의 발자취를 돌아보고, 향후 추진할 청년 창업 지원의 방향성과 비전을 새롭게 정립하는 등 지속적인 청년 창업 생태계 지원 확대 가능성 등을 열어 놓는 자리였다.

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KT&G 관계자는 "창의적인 아이디어를 보유한 스타트업들이 안정적으로 사업을 영위하고, 지속 가능한 일자리 창출에 기여할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com