호시노 리조트 토마무, 한일축제한마당서 홋카이도 관광 홍보

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호시노 리조트 토마무가 한국 관광객 유치에 나섰다. 호시노 리조트 토마무는 숙박시설과 레저·휴양 시설을 결합한 복합 리조트다. 주요 시설로는 해발 약 1088m에 자리한 전망 명소 '운해 테라스'와 전 객실이 100㎡ 이상인 스위트룸으로 구성된 '리조나레 토마무', '토마무 더 타워' 등이 있다. 실내 웨이브풀 '미나미나 비치'와 노천탕 '기린노유', 겨울철 스키장과 '아이스 빌리지' 등 계절별 시설도 운영한다.

12일 호시노 리조트 토마무에 따르면 지난 10일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 열린 '한일축제한마당 2026 in Seoul'에 참가해 홋카이도의 자연경관과 액티비티, 미식 및 휴양 시설을 소개했다. 겨울철 스키 여행지로 인식돼 온 홋카이도의 관광 매력을 여름과 가을까지 확장할 수 있는데 초점을 맞춰 진행됐으며, 리조트 내 다양한 시설을 소개해 특정 계절에 집중된 여행 수요를 사계절로 넓힐 수 있도록 제안하는 식이다. 한일축제한마당은 2005년 한일 국교정상화 40주년을 계기로 시작된 민간 문화교류 행사다. 올해 행사에는 일본 지방자치단체 19곳과 기업·단체 15곳이 참여해 총 53개 부스를 운영했다.

한편 호시노 리조트 토마무는 이번 행사와 연계한 경품 프로그램도 진행했다. 호시노 리조트 토마무는 축제의 공식 프로그램인 숏폼 공모전에 특별상을 마련하고, 수상 1팀에 2인 조식이 포함된 2박 숙박권을 제공했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com