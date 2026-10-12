"건보료 체납 진료비 3800억대 환수 결정"…실제 징수율은 고작 '2.4%'

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[스포츠조선 장종호 기자] 국민건강보험의 사각지대를 메우기 위한 제도가 실효성을 거두지 못하고 있다는 지적이 나왔다. 일정 기간 보험료를 체납한 환자가 진료를 받은 뒤 납부하지 않아 공단이 부담한 진료비의 환수 결정액이 수천억 원에 달하지만, 실제 징수율은 2%대에 불과한 것으로 나타났다.

국회 보건복지위원회 서영석 의원(경기 부천시갑, 더불어민주당)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년부터 2025년까지 급여 제한 기간 중 발생한 진료비 환수 결정액은 총 3874억 원(39만 8065건)에 달했다. 그러나 2026년 6월 말까지 실제 징수된 금액은 92억 원으로, 전체 징수율은 2.38%에 그쳤다.

소득과 재산이 일정 수준 이상임에도 보험료를 6회 이상 체납할 경우 보험급여가 제한된다. 이 기간에 진료를 받고 체납액을 정산하지 않으면 공단은 부담한 진료비를 부당이득금으로 환수 조치한다. 하지만 시간이 지날수록 징수율은 급격히 떨어져, 3년 이상 지난 2022년 분의 징수율도 4.25%에 머물렀고 2025년 결정분은 1.07%까지 낮아졌다.

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이와 함께 징수가 사실상 어려운 체납액에 대한 결손처분 규모도 커지는 추세다. 해외이주나 장기출국을 사유로 한 결손처분액은 2022년 41억 6000만 원에서 2024년 206억 7000만 원, 2025년 190억 8000만 원으로 불어났다. 특히 이 중 외국인이 2025년 기준 90.8%(173억 2000만 원)를 차지했다. 공단 측은 2019년 7월 외국인 건강보험 당연적용 이후 가입자가 늘어난 데다, 결손 요건인 '출국 후 3년 경과'를 충족하는 사례가 2023년부터 본격적으로 나타났기 때문이라고 설명했다.

현행 규정에 따라 공단은 결손처분 승인 후 3년 이내에 소득이나 재산이 확인되면 결손을 취소하고 재징수에 나선다. 그러나 해외이주 및 장기출국 사유로 결손처분을 취소한 실적은 2024년 22건(3300만 원), 2025년 16건(1600만 원)으로 극히 저조했다. 이 중 내국인은 2025년 기준 8건(400만 원), 외국인은 8건(1200만 원)에 불과했다. 장기출국 외국인 결손 건수 역시 2023년 9665건에서 2024년 3만 749건으로 급증했다가 2025년 1만 2,235건으로 감소하는 등 변동을 보이고 있다.

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복지부는 이와 같은 체납 대응 방향에 대해 "상시 모니터링을 통해 제도를 개선하고 있다"고 밝혔다.

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서영석 의원은 "형편이 어려운 체납자는 분할납부와 체납처분 유예를 통해 두텁게 보호해야 마땅하다"면서도 "급여를 제한하고도 진료비의 2%만 돌려받는다면 제도가 사실상 작동하지 않는 것과 다름없다"고 지적했다. 이어 "결손처분을 내린다고 해서 체납 사실 자체가 사라지는 것은 아니다"라며 "출국 전 체납액 정산을 더욱 강화하고, 결손 이후 3년 동안 재산 보유 여부와 재입국 상황을 적극적으로 추적하는 체계를 시급히 마련해야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com