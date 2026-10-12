빙그레, 라이딩의 즐거움 '2026 그란폰도' 성료

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빙그레가 지난 9일 공주시 일대에서 개최된 '2026 빙그레 그란폰도'를 성공적으로 마쳤다고 12일 밝혔다.

빙그레에 따르면 '그란폰도'는 충청남도 공주시, 부여군 및 청양군 일원 도로를 따라 진행되는 대규모 자전거 대회다. 약 113km의 그란폰도 코스와 약 106km의 메디오폰도 코스 등 2개 코스로 운영됐다.

지난 8월 진행된 참가 접수에는 1만여 명이 몰리며 약 1분 만에 2000명 정원이 마감됐고, 이후 추가 참가를 희망하는 요청이 이어지면서 400명을 추가 모집하는 등 자전거 동호인들에게 참가 기회를 제공했다는 게 빙그레의 설명이다.

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대회 현장에서는 자전거 라이딩과 함께 참가자들이 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 진행됐다. 공주 지역 소상공인이 참여하는 푸드존을 마련해 참가자들에게 식사를 제공했으며, 빙그레 제품과 기념품을 제공하는 행사 부스와 경품추첨 등의 이벤트도 진행됐다.

빙그레가 그란폰도를 개최하는 데에는 김호연 빙그레 회장의 백범 김구 선생에 대한 관심과 애정이 바탕이 됐다. 백범 김구 선생의 손녀 사위인 김 회장은 김구 선생이 은거하며 독립운동의 뜻을 다진 마곡사가 위치한 공주에서 자전거 대회를 개최해오고 있다.

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빙그레는 대회를 통해 지역사회와 상생을 이어간다는 방침이다. 빙그레는 "대회 참가비 전액은 향후 참가자 각자의 이름으로 공주, 부여, 청양 지역 내 의미 있는 활동에 기부될 예정"이라고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com