김동선 한화M&S 사장, 보통주 공개매수…"책임경영 일환, 주주가치 제고"

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김동선 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S) 미래전략총괄 사장이 한화M&S 보통주 공개매수에 나선다. 공개매수는 기존 주주의 주식을 일정 수준의 프리미엄을 얹어 시장 가격보다 높은 가격에 사들이는 제도다.

12일 한화M&S에 따르면 김 사장은 11월 2일까지 22일간 한화M&S 보통주 1606만 주를 기존 주주들로부터 공개매수한다고 밝혔다. 매수가격은 주당 8000원으로, 최근 1개월 주당 평균가(약 6300원)보다 27% 할증된 금액이다. 전 거래일(지난 8일) 종가(6080원)와 비교하면 약 32%의 프리미엄이 붙은 것으로, 최근 5년간 이뤄진 공개매수 프리미엄 평균을 웃도는 수준이다.

공개매수 물량은 전체 보통주의 약 19%로, 총 1285억 원가량의 김 사장 개인 자금이 투입될 예정이다.

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이번 공개매수는 '주주가치 제고'와 주요 경영진의 '책임경영 강화'를 위한 것으로, 신성장 동력 마련과 주가 부양에 대한 다수 주주의 최근 목소리를 적극적으로 반영한 것이라는 게 한화M&S의 설명이다. 김 사장은 이번 공개매수를 시작으로 주주 이익을 극대화하고 책임경영을 강화할 수 있는 방안을 다각도로 추진한다는 방침이다.

한화M&S 관계자는 "한화그룹 테크·라이프 부문이 가진 성장 잠재력이 주가에 충분히 반영되지 못한 측면이 있다"며 "김 사장의 이번 공개매수가 시장과 주주에게 긍정적인 신호로 작용해 주주가치와 기업가치를 크게 높여줄 것으로 기대한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com