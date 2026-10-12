SK텔레콤, T팩토리 성수서 '문화유물' 알린다…지역 관광 연계 추진

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SK텔레콤이 서울 성수동의 브랜드 체험 공간을 활용해 문화유물과 지역 관광을 연계하는 사업에 나선다. 전시 관람에 그치지 않고 방문객의 관심을 지역 박물관과 관광지 방문 연계를 추진한다는 구성이다.

12일 SK텔레콤에 따르면 국립중앙박물관, 한국방문의해위원회, 국립박물관문화재단과 민관협력 프로젝트 'K-보물길'을 추진한다. 첫 프로그램은 11월 SK텔레콤의 'T 팩토리 성수'에서 공개된다.

K-보물길 사업은 '2027~2029 한국방문의 해'와 연계해 기획됐다. 성수를 찾는 청년층과 외국인 관광객에게 문화유물을 소개하고, 이를 계기로 지역 박물관과 관광지를 방문하도록 유도하는 것이 핵심이다. 전시 공간을 지역 여행의 출발점으로 활용하겠다는 취지다.

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SK텔레콤은 T 팩토리 성수의 공간과 디지털 전시 인프라를 제공하고, 한국방문의해위원회와 전시 및 콘텐츠를 공동 기획한다. 국립중앙박물관은 콘텐츠 감수를 맡고, 국립박물관문화재단은 박물관 상품 브랜드 '뮷즈(MU:DS)' 관련 협업 상품을 기획·제작한다.

참여 기관들은 2027년까지 사업을 단계적으로 확대할 계획이다. 성수에서 시작한 문화유물 체험을 지역 박물관 방문으로 연결하고, 지역 관광지와 소상공인까지 연계해 관광 수요를 넓힌다는 방침이다.

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윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드 본부장은 "T 팩토리 성수를 찾는 방문객이 우리 문화유물의 매력을 발견하고 지역 여행까지 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com