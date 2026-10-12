대한정형외과 스포츠의학회 '마라톤 손상 예방' 학술대회 성료…신임 회장에 인용 교수 선출

[스포츠조선 장종호 기자] 최근 마라톤 인구가 급증하면서 관련 부상 예방과 치료의 중요성이 대두되는 가운데, 대한정형외과 스포츠의학회가 이를 집중적으로 다루는 학술 교류의 장을 마련했다. 현장 전문가들의 실제 임상 사례 공유부터 최신 내시경 수술법 시연까지 다채로운 프로그램이 진행되어 큰 주목을 받았다.

대한정형외과 스포츠의학회(회장 김진환)는 지난 9월 19일 세종대학교 대양AI홀에서 '2026년 제47차 추계학술대회'를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

이번 학술대회에서는 최근 급증하는 마라톤 인구와 맞물려 중요성이 커진 마라톤 부상의 예방과 치료법을 심도 있게 다뤘다. 관절 부위별 손상 토론뿐만 아니라 현장에서 활약 중인 전문 트레이너들이 초청되어 선수들의 실제 부상 및 회복 사례를 공유하며 실용성을 더했다.

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이와 함께 진행된 미니 심포지엄에서는 내시경 분야가 집중 조명됐다. 기존의 어깨와 무릎 관절은 물론, 최근 적응증과 우수한 임상 결과로 주목받는 척추 내시경의 깊이 있는 실습 기회가 제공되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 학회 측은 이를 통해 스포츠의학 전문가 양성이라는 사회적 책무를 충실히 실천해 나갈 방침이라고 밝혔다.

한편, 이날 열린 정기총회에서는 향후 1년간 학회를 이끌어갈 제33대 신임 회장으로 인용 교수(가톨릭대학교 서울성모병원 정형외과)가 선출됐다. 인용 신임 회장은 취임사를 통해 "국내외 학술 교류를 활성화해 세계적 수준의 연구 역량을 강화하겠다"라며, "현장 중심의 진료 연계를 긴밀히 하고 전문 인력을 양성해 다학제적 통합 치료 체계를 확립해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.

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대한정형외과 스포츠의학회는 정형외과 스포츠 의학 분야의 학술 교류는 물론, 전문 선수와 아마추어 동호인을 아우르는 교육 활동을 활발히 전개하고 있다. 특히 공식 유튜브 채널을 통해 국민들에게 정확하고 유익한 의학 정보를 알기 쉽게 전달하며 적극적인 대중 소통에도 앞장서는 중이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com